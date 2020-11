Roglic gana la Vuelta de la pandemia

Por segundo año consecutivo y tras una lucha de 18 días, el esloveno Primoz Roglic (Trbovlje, 31 años) celebró en Cibeles su segundo título consecutivo de la Vuelta a España, en la edición de la pandemia que cierra la temporada ciclista, a cuya fiesta se apuntó como vencedor de la última etapa el alemán Pascal Ackermann (Bora Hansgrohe), quien también hizo doblete.

Se cerró la Vuelta a toda velocidad con el segundo triunfo de Pascal Ackermann, el primero auténtico, ya que en Aguilar de Campoo venció por descalificación del irlandés Sam Bennett (Deceuninck), precisamente relegado por el alemán al segundo puesto en Madrid.

⏯El día de las celebraciones finales de #LaVuelta20 ha acabado con un ajustado sprint en La Castellana. Revívelo en 1'.



⏯@Ackes171 won a really close sprint in the last stage of La Vuelta, where @rogla could celebrate his second GC win in a row. The 1' summary. pic.twitter.com/VKMGgWot9P