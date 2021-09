Roglic se gana el jubileo

El esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma) rubricó su tercer triunfo consecutivo en la Vuelta a España con una exhibición en la contrarreloj individual que se disputó entre Padrón y Santiago de Compostela sobre un recorrido de 33,8 kilómetros.

Roglic, campeón olímpico de la modalidad, se mostró ambicioso e intratable en la lucha contra el crono, imponiéndose con un tiempo de 44.02, a una media de 46,056 Km/hora. Era la cuarta victoria en la presente edición.

La segunda plaza fue para el danés Magnus Cort Nielsen (EF Education)a 13 segundos y la tercera para el neerlandés Thymen Arensman (DSM). El español Enric Mas entró noveno a 2.04 de Roglic. En el podio final, Roglic ocupó el primer escalón, Mas el segundo y el tercero el australiano Jack Haig.

⛪️Una Vuelta como una catedral. Muchas felicidades, @rogla



❤️It has been an honour, once again. Congratulations, @rogla#LaVuelta21



📸: @charlylopezph pic.twitter.com/PYxQksdmSo