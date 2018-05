Ricciardo se reconcilia con Mónaco, que ve el primer abandono del año para Alonso

El australiano Daniel Ricciardo (Red Bull) logró este domingo la victoria en el Gran Premio de Mónaco, que dominó de principio a fin desde la pole position, para reconciliarse con un circuito en el que era el máximo favorito y en el que se le negó el triunfo en 2016 por un error estratégico.

El piloto de Perth pudo, por fin, alzar los brazos en Montecarlo y beber champán de su bota –curiosa costumbre que ha tomado en los últimos tiempos y con la que rompió el protocolo monegasco– tras un fin de semana perfecto en el que dominó los entrenamientos libres, apabulló en la clasificación y supo aguantar en una carrera en la que Fernando Alonso tuvo que abandonar y Carlos Sainz fue décimo.

"Llevo dos años esperando. Al fin he encontrado esa redención. Hemos tenido problemas, mucho con lo que lidiar. Tenía falta de potencia, pensaba que mi carrera se había terminado y he llegado al final solo con seis marchas", manifestó un emocionado Ricciardo al concluir la carrera.

"Esto es una revancha por lo de 2016", le dijo a su pupilo el jefe del equipo Red Bull, el inglés Christian Horner, mientras éste lloraba con su monoplaza recién aparcado.

PRUEBA. Una carrera que no fue un camino de rosas para Ricciardo, con problemas del motor Renault de su monoplaza desde el primer tercio de la prueba, lo que le obligó a cuidar su unidad de potencia y a llevar la carrera en un ritmo lento, recomendado por el equipo para no tener problemas con el coche.

Tuvo como aliado al circuito, que prácticamente impide los adelantamientos y contuvo al Ferrari del alemán Sebastian Vettel, que le acosó en la primera mitad de carrera sin éxito, mientras el líder del Mundial, el británico Lewis Hamilton (Mercedes), se conformó con retener su lugar en el podio y minimizar daños.

El finlandés Kimi Raikkonen (Ferrari), su compatriota Valtteri Bottas (Mercedes), los franceses Esteban Ocon (Force India) y Pierre Gasly (Toro Rosso), el alemán Nico Hülkenberg (Renault), el holandés Max Verstappen (Red Bull) tras una remontada de once puestos y el español Carlos Sainz (Renault) cerraron la zona de puntos.

ALONSO. Una zona en la que transcurrió la mayor parte de la prueba el bicampeón mundial español Fernando Alonso (McLaren-Renault), pero su carrera se acabó en la vuelta 53 cuando un problema de motor y una avería final de la caja de cambios le obligaron a retirarse. Su primer abandono en esta temporada 2018.

"Hubiésemos quedado séptimos (...) estábamos octavos y (Nico) Hülkenberg (Renault) tenía que parar. Eran buenos puntos, pero hoy no pudo ser, no tuvimos la fiabilidad necesaria", manifestó el dos veces campeón mundial español, en 2005 y 2006 con Renault.

Alonso comunicó pasado el ecuador de la prueba problemas de potencia de su monoplaza, cuando desde el taller le confirmaron que no podían hacer nada por su coche, y terminó retirándose a una de las escapatorias del circuito, desde la cual notificó por radio que había un problema en su caja de cambios.

"No sé todavía qué ha pasado, no sé si el equipo lo sabe hasta que llegue el coche, pero fue algo de motor o de caja de cambios. Hicimos unos cambios de sensores a ver si recuperábamos, pero al final el coche se paró, no podía bajar ni subir marcha, por eso supongo que fue la caja de cambios", explicó Alonso

Es el primer abandono del piloto español esta temporada en la Fórmula Uno. Hasta ahora había puntuado en las cinco carreras disputadas.