La Federación Española de Fútbol (RFEF) emitió este sábado un nuevo comunicado en el que aseguraba que la jugadora Jenni Hermoso había mentido en sus afirmaciones contra Luis Rubiales y que había "sido abducida por el Sindicato FutPro".

"Una vez acreditado por parte de la RFEF que la jugadora Sra. Jennifer Hermoso mentía en las declaraciones que formuló, por medio del Sindicato FutPro, hemos tenido conocimiento de un nuevo comunicado –ahora sí, de la jugadora– donde, en un texto claramente preparado por terceros, para disponer de los elementos necesarios para la suspensión de las funciones del presidente de la Federación, debemos manifestar que la Sra. Jennifer Hermoso miente en todas las afirmaciones que formula en contra del presidente, como tendremos ocasión de acreditar en el momento oportuno", afirmaba el escrito del organismo federativo, que fue eliminado poco después tras ser duramente criticado.

En el mismo indica que disponen "de todos los informes pertinentes y peritajes que acreditan lo afirmado por el presidente y que vamos a ejercer las correspondientes acciones legales contra todas aquellas personas que están falseando la realidad y cometiendo delitos muy graves".

La RFEF recuerda que en sus declaraciones la noche del partido ante los medios de comunicación, cuestionada por el beso, que había sido "el momento, la efusión y del momento, que no hay nada más allá, y que se va a quedar en una anécdota y ya está, que... la gente... si le quiere dar bombo se lo va a dar y quien no pues no", y que "además colgó en las redes sociales un video en el que ella señala que había autorizado ese beso como muestra de efusividad con un "vale".

De tal manera, la organización señala que "resulta extraordinariamente incomprensible" que la futbolista "afirme ahora en ese elaborado comunicado que considera las referidas anécdotas como un abuso en el que no medió consentimiento, sintiéndose vulnerable y víctima de una agresión, un acto impulsivo y machista fuera de lugar y sin ningún consentimiento por mi parte".

"Las graves contradicciones en el relato inicial de lo acaecido –que se ponen de manifiesto en el informe de integridad– y las graves acusaciones vertidas por la Sra. Hermoso desde que ha sido abducida por el Sindicato FutPro nos mueven a preguntarnos a qué intereses responde el sorprendente cambio en la versión inicial y calificación de los hechos", añade la RFEF.

"Los hechos son los que son; y, por muchos comunicados que se quieran sacar para tergiversar la realidad, es imposible cambiar lo que ocurrió. El pico fue consentido. El consentimiento se presta en el momento con los condicionantes del momento. Después se puede pensar que uno se ha equivocado, pero no puede modificar la realidad", finaliza el comunicado federativo.

Las cuatro imágenes con las que la Federación exculpa a Rubiales

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) emitió otro contundente comunicado pasada la medianoche de viernes al sábado para responder a Jenni Hermoso y su sindicato FutPro, con "imágenes" que, a su entender, son "pruebas" que demuestran que su presidente, Luis Rubiales, no miente. Las fotografías han sido puestas bajo sospecha rápidamente en las redes sociales, entre acusaciones de manipulación que no se han podido demostrar por ahora. Son cuatro instantáneas del abrazo entre Rubiales y Hermoso.

El intenso viernes que comenzó con una Asamblea Extraordinaria en la Ciudad del Fútbol donde Rubiales descartó dimitir en medio de una fuerte presión política y social, terminó con un último comunicado de la RFEF para responder al de FutPro en nombre de Jenni Hermoso.

El abrazo de Rubiales y Hermoso. FOTO 1

La delantera de la selección desmintió las declaraciones de Rubiales por la mañana, cuando el presidente expuso que Hermoso le "levantó del suelo", para cogerle por las piernas y cuando le dejó en el suelo se abrazaron, momento en el que además, según Rubiales, recibió el consentimiento para el beso en la boca a la jugadora.

"Quiero aclara que tal y como se vio en las imágenes, en ningún momento consentí el beso que me propinó y, por supuesto, busqué alzar al presidente", apuntó la delantera del Pachuca mexicano en un comunicado de FutPro, Asociación de Futbolistas Profesionales.

El abrazo de Rubiales y Hermoso. FOTO 2

Sin embargo, la RFEF respondió a su vez para "demostrar" que Rubiales no mintió, recordando que pondrá "cuantas acciones legales correspondan en defensa de la honorabilidad" de su presidente, quien expuso "de una forma clara y sencilla cómo se produjeron los hechos que son motivo de conflictividad y escarnio".

"La versión de los hechos del presidente está contrastada en los expedientes internos que se han abierto, sin que hasta la fecha Jennifer Hermoso haya contestado a ninguno de los requerimientos formulados", añade un comunicado en el que presentan una "primera demostración" de la veracidad del relato de Rubiales a través de imágenes del momento de la celebración en el podio.

El abrazo de Rubiales y Hermoso. FOTO 3

La Federación adjunta cuatro fotos en las que se puede ver a Rubiales con los brazos sueltos por la espalada de la jugadora, "ninguna fuerza podía ejercer", dice la nota, con otra en la que los talones se van levantando. En la tercera y cuarta foto, la RFEF quiere hacer ver que Hermoso "ha elevado del suelo" a Rubiales, quien "debe seguir agarrándose a la jugadora para no caer". "Las pruebas son concluyentes. El presidente no ha mentido", añade.

La RFEF apunta que se "demostrarán cada una de las mentiras que se difundan ya sea por alguien en nombre de la jugadora o, si fuere el caso, por la propia jugadora", anunciando acciones legales contra FutPro y lamentando no poder celebrar el éxito en el Mundial.

El abrazo de Rubiales y Hermoso. FOTO 4

Por último, la Federación respeta la decisión de las campeonas del mundo de no volver a la selección, "mientras continúen lo actuales dirigente" como anunciaron, pero recordó que "la participación en la selección es una obligación de todas las personas federadas si son llamadas para ello".