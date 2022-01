Nadal hace historia

En una final épica que formará parte de la historia del tenis, Rafael Nadal se sobrepuso a la pérdida de los dos primeros sets contra el ruso Daniil Medvedev para conquistar el Abierto de Australia por 2-6, 6-7(5), 6-4, 6-4 y 7-5 y convertirse en el primer jugador de la historia que gana 21 títulos Grand Slam.

"Ha sido una de las gestas más emocionales de mi carrera. Es increíble, un mes y medio no sabía si iba a jugar a tenis de nuevo y ahora estoy aquí con este trofeo", comentó tras finalizar el encuentro, pasada la una de la madruga y que duró cinco horas y 25 minutos de partido.

El balear completó una de las gestas más inverosímiles de la historia del deporte después de llegar al major aussie tras seis meses sin competir por lesión y superar en la final en cinco sets, que duraron cinco horas y 24 minutos, al favorito Daniil Medvedev, y de esta manera superar la barrera de los 20 grandes compartida con el suizo Roger Federer y el serbio Novak Djokovic.

Se sobrepuso tanto al inicio demoledor del moscovita ,como al traspié psicológico de perder un segundo set en el que desperdició un 5-3 favorable, para acabar reencontrándose con un tenis brillante que desfondó a Medvedev en la quinta manga.

Nadal se convirtió en el primer tenista en remontar dos sets de desventaja en la final del Abierto de Australia desde la gesta del local Roy Emerson en 1965.

Un imperial Medvedev en el inicio redujo a Nadal a una tímida versión tenística después de sumar un único juego al servicio, el inaugural que duró siete minutos, sin conceder una pelota de rotura.

No funcionó la insistencia del balear con su derecha alta sobre un revés aniquilador del ruso que mantuvo al sexto favorito alejado de cualquier posición para hacer daño en pista.

Medvedev, que sumó tan sólo cinco errores no forzados en la primera manga, conectó cinco juegos de forma consecutiva después de robarle en blanco los últimos juegos al saque del español.

Nadal, que mejoró su servicio considerablemente en el primer tramo de su choque ante Berrettini en semifinales, cerró la primera manga con unos alarmantes ocho puntos con el saque.

Al contrario, el ruso cuajó cuatro servicios directos y se apuntó un 82% de primeros en juego que amansaron los gritos iniciales animando al tenista de Manacor.

En el inicio del segundo, Nadal celebró con energía un punto por primera vez en cinco juegos y devolvió la ilusión a un público entusiasmado con presenciar el título slam número 21.

Another chapter is written 🏆@RafaelNadal defeats Daniil Medvedev 2-6 6-7(5) 6-4 6-4 7-5 to win his second #AusOpen title in an epic lasting five hours and 24 minutes.

#AO2022