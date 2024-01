La Xunta cifra en 92 los sacos de pellets recogidos, además de 4.186 kilos de otros residuos

La vicepresidenta segunda y conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda de la Xunta de Galicia, Ángeles Vázquez, ha informado de que desde el inicio de las recogidas de pellets hasta este domingo 14 de enero, se han recogido 92 sacos de pellets y 4.186 kg de otro tipo de plásticos y residuos, por lo que ha hecho hincapié en la importancia de mantener limpio el medio y concienciar sobre la contaminación.

En declaraciones a los medios tras firmar el convenio de colaboración con Cemma, la conselleira ha puesto el foco en la necesidad de realizar las limpiezas con "respeto hacia el medio" y recogiendo también, si es posible, otros residuos. Con los datos aportados, ha destacado que la cantidad recabada de otros plásticos, "duplicaríamos el número de otros plásticos en relación a los pellets".

La conselleira ha actualizado también el número de playas afectadas, 63 en 30 ayuntamientos, y los efectivos que trabajan en este momento, 349 y con 46 formadores de voluntarios. A este respecto, ha hecho un llamado a la prudencia y ha pedido a la gente que se asegure, antes de dar aviso, de que realmente son pellets lo que hay en una determinada playa.

Sobre los medios, también ha reclamado una mayor participación del Gobierno central, "que dice que pone un helicóptero diario en un medio cuya competencia es exclusiva de ellos". "La sociedad está cansada de que el Gobierno pida responsabilidades a la Xunta por un suceso de hace un mes en aguas que no fueron ni gallegas. Que se pongan a trabajar, que pongan medios", ha señalado.

Solicita también que el Ejecutivo estatal se haga cargo de la gestión del pago de las limpiezas y que se ponga en contacto, "de una vez por todas" con el Gobierno luso y la naviera. "Tenemos que recordar, una vez más, que alguien tiene que pagar por lo sucedido. Y en todo caso, no pueden ser los gallegos. Los gallegos son víctimas y ahora hay unos costes. Y desde luego no puede ser la Xunta, porque entonces serían los gallegos", ha indicado.

Comité de expertos

Por otra parte, la responsable autonómica de Medio Ambiente ha avanzado que este martes se anunciará la composición del comité de expertos que evaluará los efectos del vertido de pellets.

El comité, ha detallado, se está confeccionado este lunes. Para ello, la propia conselleira se reunirá con Adega y con otras asociaciones ecologistas para que le trasladen quién quieren que participe, aunque deberá ser un investigador, un biólogo o un químico".

Otro de los asuntos a los que se ha referido Vázquez es a las diligencias iniciadas por la Fiscalía por el vertido y ha afirmado que este mismo lunes han dado por finalizado el informe que van a trasladar al Ministerio Fiscal. "Y que sean otros los que, de una vez por todas, digan si hay responsabilidad o no; si se hizo bien o no. Yo estoy convencida de que el personal de la Xunta y el Camgal actuó de 10, por no decir que actuó de matrícula de honor", ha defendido.

Por último, ha informado de que los modelos de simulación de la Xunta indican que las corrientes desplazarán los pellets hacia el Cantábrico. Esas corrientes, ha explicado -denominadas de Navidad-, serían de sur a norte y con cierta intensidad.

"Pero eso también debería preocuparnos porque también influye en el medio marino, sea en un sitio u otro. Tal y como apuntan todos los expertos es un vestido más, son unos plásticos más y todo lo que sea sumar, es negativo para la costa", ha apuntado.



El avión y el helicóptero de Salvamento Marítimo no localizan ningún saco

El avión y el helicóptero movilizados este lunes por Salvamento Marítimo para realizar un vuelo de reconocimiento y búsqueda de sacos de pellets en las costas gallegas no ha localizado ningún elemento.

Según han informado desde la delegación del Gobierno en Galicia, inicialmente estaba previsto que el Avión AS 102 Rosalía de Castro realizase un vuelo de reconocimiento entre Cabo Silleiro y Ortegal para localizar sacos. Sin embargo, finalmente, además del avión Rosalía de Castro, ha salido también a reconocer la zona el helicóptero Helimer HS401. Las mismas fuentes han informado de que, concluido el vuelo, no se ha localizado ningún saco en el mar.



Cemma no prevé un impacto "muy significativo"

El presidente del Cemma, Xabier Pin, también ha evaluado la situación provocada por el vertido de pellets que, espera, no tenga un impacto "muy significativo".

"Evidentemente y partiendo de la base de que cualquier vertido al mar es siempre un desastre y un problema, desde nuestro ámbito, probablemente este vertido no va a tener un impacto muy significativo", ha declarado.

Sí podría llegar a haber un problema, ha explicado, con las tortugas de pequeño tamaño, pero el propio Pin ha remarcado lo poco probable de que eso llegue a ocurrir, dado que "tendrían que confluir diversos factores".

Considera el presidente del Cemma que esto puede servir para "seguir concienciando a la gente del tema plásticos". "Las playas están llenas de plásticos y estos son los menos dañinos (...). Llega un momento en que el mundo asume que estos restos forman parte de la estampa normal, pero es un problema", ha remarcado.

Por ello, ha animado a la gente a recoger otras cosas, "de paso que recogen los pellets. Respecto a la propia llegada de estos microplásticos, ha dicho que "hay que enviar un mensaje de que evidentemente los plásticos son un problema y tenemos que hacer un trabajo en nuestra vida diaria para reducir su impacto, pero también hay que mandar un mensaje de tranquilidad".

"Es verdad que estamos en Galicia y cuando decimos la palabra vertido, de forma consciente o inconsciente, tenemos tantos traumas del pasado que la gente muchas veces reacciona más con el inconsciente que con la razón", ha comentado.

Besteiro se reúne con alcaldes de municipios afectados. LAVANDEIRA JR (EFE)



Besteiro reúne a alcaldes socialistas afectados por los pellets

El candidato del PSdeG a la Presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, ha reunido a una treintena de alcaldes, alcaldesas y portavoces socialistas de municipios afectados por el vertido de pellets para "suplir el abandono" del presidente autonómico, Alfonso Rueda, y de su Gobierno, en este asunto.



El dirigente socialista ha constituido este lunes un grupo de responsables a todos los niveles para garantizar "información, coordinación y colaboración" mientras dure la crisis medioambiental.

"Hoy hemos estado en esta reunión haciendo lo que tenía que hacer el presidente de la Xunta desde el primero momento, que es reunir a los alcaldes y alcaldesas afectados y ponerse al frente de la situación", ha señalado Besteiro tras mantener el encuentro con los regidores en A Toxa, O Grove.

Ha presentado un catálogo de cinco propuestas básicas para hacer frente a la situación, que empieza con la constitución de comités de crisis que reúnan desde el primer día a todas las administraciones afectadas.

Así, ha reclamado incorporar a los ayuntamientos, a través de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), además de la administración estatal y autonómica, con independencia del nivel necesario en la crisis medioambiental.

También ha pedido recursos materiales y humanos para que los ayuntamientos puedan realizar la limpieza sin coste, así como información científica y transparencia que permita afrontar la situación con tranquilidad. En este sentido, ha alertado del problema que supone la "falta de seguridad, de información y las mentiras", que generan "pánico" en la población civil.



Pontón participará en la manifestación para denunciar la gestión del vertido de pellets

La candidata del BNG a la Presidencia de la Xunta, Ana Pontón, ha confirmado este lunes que asistirá a la manifestación convocada por colectivos ecologistas y de agrupaciones del sector del mar de las rías gallegas para el domingo con la intención de censurar la gestión hecha tras el vertido de los pellets.

En declaraciones a los medios en Sigüeiro (A Coruña), Pontón ha insistido en que es "evidente" que los gallegos "tenemos una cita" este domingo (21 de enero) para defender "nuestro mar" porque "no podemos tolerar el abandono a la gente del mar por parte de un gobierno (autonómico) que no está ni se le espera".

A juicio de la nacionalista, en esta crisis medioambiental "se le vieron las costuras al Gobierno de la Xunta" que llegó "tarde mal y a rastro" al problema que azotó las costas gallegas.

Ha denunciado que el Ejecutivo del PP haya apostado por utilizar con el vertido de esferas plásticas el "mismo protocolo infame que con el Prestige", por lo que considera que es hora de que Galicia cuente con "una presidenta que no mienta" a los ciudadanos.

"Y yo quiero ser esa presidenta", ha remarcado. EFE