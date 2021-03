Reaparece vivo el exjugador del Barça Charles Thomas, dado por muerto hace 40 años

El exbarcelonista Norman Carmichael ha recibido recientemente una grata e inesperada sorpresa. Tan inesperada ha sido que, tal y como él mismo ha confesado, en un principio pensó que le estaban tomando el pelo. Y es que Carmichael recibía recientemente una llamada en la que le transmitían que Charles Thomas quería hablar con él. Carmichael no daba crédito porque el que fuera su compañero, tras retirarse y después de un divorcio complicado, tuvo problemas con las drogas. Poco después se extendió el rumor de que había muerto, concretamente de forma violenta. Incluso su hijo creía hasta ahora que había fallecido en Nueva York en el marco de un tiroteo por asuntos relacionados con los estupefacientes.

"Me quedé sin palabras en el momento que vi su cara en la videollamada. Lo reconocí por su sonrisa y su forma de hablar. Me habló con mucha calma y en ningún momento me intentó convencer de que era él. Sólo quería hablar conmigo", relata Carmichael en su página de Facebook. "Hablé con él durante diez minutos y actuó como si fuera lo más normal del mundo. Hablamos sobre baloncesto, nuestros tiempos juntos y sus años en las calles desde entonces", proseguía el deportista, que acto seguido llamó al hijo de Thomas para relatarle lo ocurrido e informarle de que su padre, de 74 años, estaba viviendo en una residencia en Amarillo (Texas). "Eso es duro para su familia, ya que los dejó y desapareció. No estoy seguro de cómo te enfrentas a eso como familia cuarenta años después. Con respecto a mí, no estoy seguro por qué me llamó primero, pero tengo a mi amigo de vuelta, sí, obviamente, cambió. Tendremos nuestra segunda vacuna en dos semanas y después, con la bendición de Carlos, me dirigiré a Amarillo a ver a mi amigo", señala en su texto el exbaloncestista.