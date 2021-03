Real Madrid-Liverpool y Bayern-PSG, bombas de los cuartos de Champions League

El Bayern Múnich y el París Saint Germain reeditarán la final de 2020 en los cuartos de final de la Liga de Campeones 2020/21, según el sorteo celebrado este viernes en la sede de la Uefe en Nyon (Suiza).

El conjunto bávaro, gran favorito a revalidar el título, intratable desde la pasada campaña, ha ganado todos los encuentros disputados en la presente edición del máximo torneo continental salvo el empate a uno que sacó del Wanda Metropolitano ante el Atlético de Madrid.

Ganó el grupo con autoridad y al Lazio le liquidó ya en la ida en Roma (1-4) una demostración de eficacia abanderada una vez más por el artillero polaco Robert Lewandowski.

