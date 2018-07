El Real Madrid hace oficial el traspaso de Cristiano Ronaldo a la Juventus

El Real Madrid ha informado este martes de que ha llegado a un acuerdo con el Juventus Turín para el traspaso del delantero portugués Cristiano Ronaldo al club italiano, que se cerrará en torno a los 105 millones.

El luso deja vacío con su marcha a Italia el 7 del Real Madrid después de nueve años en los que ha sido uno de los grandes símbolos de un equipo con el que ha hecho historia y con el que acaba de celebrar el triplete consecutivo en la Champions.

Su marcha, augurada por él mismo prácticamente nada más lograr la última sobre el césped del estadio de Kiev -la cuarta con el Real Madrid-, cierra un ciclo en el que el portugués ha crecido como jugador para abrir una etapa nueva en un club al que sus goles, con chilena incluida en Turin, cortaron su camino al último título.

Goleador, ambicioso, exigente y con un carácter que no deja indiferente, Ronaldo (Funchal -Madeira-, 05/02/1985) sale de un equipo que apostó por él cuando brillaba en la "Premier" y al que llegó feliz e ilusionado, dispuesto a cumplir un sueño y un desafío. Impresionado aquel 6 de julio de 2009 por ver el Santiago Bernabéu lleno por primera vez para recibirle, Cristiano llegó orgulloso entonces de ser el jugador más caro de la historia blanca y de superar la cifra que el club desembolsó en 2001 por Zinedine Zidane, su entrenador los últimos tres años. 80 millones de libras (unos 94 millones de euros) fue lo que el Real Madrid pagó al Manchester United por Cristiano, que se presentó con ganas de hacer equipo con otros recién llegados como el brasileño Kaka, el francés Karim Benzema o Xabi Alonso.

Con el chileno Manuel Pellegrini en un banquillo que después ocuparon Jose Mourinho, Carlo Ancelotti, Rafa Benítez y el propio Zidane, Cristiano ha roto moldes durante casi una década en España en la que Florentino Pérez le ha definido como el sucesor de Alfredo di Stefano.

Llegó con una Champions, la que logró con el Manchester en 2008 y se va con cinco, las tres últimas consecutivas (2013-14, 2015-16, 2016-17 y 2017-18). También se lleva dos Ligas (2010-11 y 2016-17) y dos Copas del Rey (2010-11 y 2013-14). Cinco Balones de Oro, para igualar los del argentino Leo Messi, y el doblete de este galardón y el premio The Best que la Fifa le concedió en diciembre pasado, por delante de éste y del brasileño Neymar, engrandecen a un jugador emblema de Portugal y de la liga española, donde se añorarán sus duelos con el azulgrana.

Coronado campeón de Europa con la selección lusa hace dos años en Francia, CR7 ha repetido como máximo goleador de la Champions (15) por sexto año consecutivo y ha sido segundo anotador en España con 26 goles, ocho menos que Messi. Su decisión de marcharse desoye el sonoro "Cristiano quédate" que el Bernabéu y sus compañeros entonaron en plena celebración de la decimotercera el último 27 de mayo. Un escueto "gracias, y hasta el próximo año" fue su respuesta. "No puedo asegurar que vaya a seguir en el Real Madrid (...). Las cosas no se solucionan con dinero, tenía y tengo, no es un problema para mí. Es muy difícil estar mejor que en el Madrid porque es el mejor club del mundo, pero la vida no es solo gloria".

El fichaje más caro de Italia

Ronaldo se convirtió en el fichaje más caro de la historia de la liga italiana al llegar al Juventus de Turín con una operación que ronda los 105 millones de euros, superando el récord del argentino Gonzalo Higuaín.



Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, despidió al portugués Cristiano Ronaldo con un mensaje de agradecimiento, tras confirmarse su marcha al Juventus italiano. "Cristiano, tus goles, tus números y todo lo que hemos ganado juntos hablan por sí solos. Te has merecido un lugar destacado en la historia del Real Madrid", escribió en sus cuentas oficiales de las redes sociales junto a una foto en la que abraza al portugués en la celebración de un gol.