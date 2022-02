El Real Madrid y el Cajasiete Canarias juegan la final de la Minicopa

El Real Madrid y el Cajasiete Canarias se miden este domingo, a partir de las 13.00 horas, en la flamante final de la Minicopa de la ACB, que arrancó el pasado miércoles con dos fases de grupos entre ocho equipos y que llega este domingo a su punto final con el duelo de los dos mejores equipos del torneo.

Tras una fase de grupos perfecta por parte del equipo madrileño, con tres triunfos en tres jornadas contra el propio Cajasiete Canarias (63-62), el Catalana Occident Manresa (43-74) y contra el Joventut de Badalona (62-85), el Real Madrid se midió ayer al Coosur Betis en una disputada semifinal que cayó del lado blanco por un ajustado 90-86.

Por su parte, el Cajasiete Canarias arrancó la competición en el mismo grupo que su rival en la final y logró la clasificación desde la segunda plaza con dos triunfos, ante Joventut Badalona (82-62) y Catalana Occident Manresa (48-86) y una sola derrota, la mencionada ante el Real Madrid.

👀 "The eyes of the Tiger”



Cajasiete @CB1939Canarias viene muy muy READY para la final de la #MinicopaEndesa pic.twitter.com/tDsGuvh1xn