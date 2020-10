Estos son los rivales de Madrid, Barça, Atlético y Sevilla en la Champions

El Real Madrid, campeón de LaLiga, se enfrentará a Shakhtar Donetsk, Inter Milán y Borussia Mönchengladbach y en el grupo B de la Liga de Campeones, según el sorteo celebrado este jueves en Ginebra.

El bombo deparó un duro rival para el Atlético de Madrid, que se enfrentará al Bayern Múnich, defensor del título, en un grupo A que completan Salzburgo y Lokomotiv Moscú.

El Barcelona, por su parte, se medirá a la Juventus de Cristiano Ronaldo, Dinamo Kiev y Ferencvaros en el grupo G. Mientras, el Sevilla se enfrentará a Chelsea, Krasnodar y Rennes en el grupo E.

