Reacciones a las 'explicaciones' de Rubiales: de la incredulidad a la renuncia de Borja Iglesias

La polémica rueda de prensa ofrecida este viernes por Luis Rubiales, en la que anunció que seguirá en el cargo, aseguró que el beso con Jenni Hermoso fue consentido y acusó a los medios de querer su "asesinato social", pronto despertó las reacciones de personalidades de distintos ámbitos.

Desde la incredulidad de algunos hasta los hechos de otros, como Borja Iglesias, que anunció que no volverá a vestir la camiseta de la selección española si no cambian las cosas en la Federación.

Compañeras de Jenni Hermoso, como Cata Coll o Alexia Putellas, mostraron su apoyo a la agredida.

Vestir la camiseta de la Selección Española es de lo más grande que me ha pasado en mi carrera. No sé si en algún momento volveré a ser una opción, pero he tomado la decisión de no volver a la Selección hasta que las cosas cambien y este tipo de actos no queden impunes.