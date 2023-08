Reacciones a las 'explicaciones' de Rubiales: Putellas, Abelleira, la renuncia de Borja Iglesias

La polémica rueda de prensa ofrecida este viernes por Luis Rubiales, en la que anunció que seguirá en el cargo, aseguró que el beso con Jenni Hermoso fue consentido y acusó a los medios de querer su "asesinato social", pronto despertó las reacciones de personalidades de distintos ámbitos.

Desde la incredulidad de algunos hasta los hechos de otros, como Borja Iglesias, que anunció que no volverá a vestir la camiseta de la selección española si no cambian las cosas en la Federación.

Compañeras de Jenni Hermoso, como Cata Coll, Aitana Bonmatí, Athenea del Castillo o Alexia Putellas, mostraron su apoyo a la agredida.

También se pronunció la pontevedresa Teresa Abelleira, una de las 23 campeonas del mundo, ha asegurado que "este es un buen momento" para marcar un "punto de inflexión" y que los éxitos deportivos de las mujeres "no sean manchados por ningún tipo de comportamiento".

"A partir de ahora esto tiene que ser un motivo de celebración y brindar por los éxitos de las mujeres porque esta medalla de oro es de todas vosotras", ha señalado Abelleira en el homenaje que ha recibido este viernes en Pontevedra, organizado por la Diputación. Posteriormente, en su perfil de Twitter, Abelleira añadió: "Intolerable. ¡Estamos contigo, Jenni Hermoso!

Vestir la camiseta de la Selección Española es de lo más grande que me ha pasado en mi carrera. No sé si en algún momento volveré a ser una opción, pero he tomado la decisión de no volver a la Selección hasta que las cosas cambien y este tipo de actos no queden impunes.