Raúl González: "Soy un empleado del club"

Raúl González, entrenador del Real Madrid Castilla, que cayó en la primera eliminatoria de la fase de ascenso a Segunda división ante el ibiza, afirmó sobre la posibilidad de ser el elegido para relevar a Zinedine Zidane al frente del primer equipo si este no continúa, que él es un "empleado del club" y que no era "el momento de hablar del futuro de nadie", sino de estar orgulloso de la labor de sus jugadores.

En la conferencia de prensa posterior al encuentro en el Nuevo Vivero de Badajoz, el exinternacional fue cuestionado sobre la opción de que fuera el elegido para reemplazar al francés Zinedine Zidane al frente del primer equipo si este decide no continuar, pero Raúl prefirió no expresarse al respecto.

"Soy un empleado del club. Esta es mi casa y aquí es donde quiero estar, donde me siento identificado. Me hice entrenador para estar en mi casa. Pero no es el momento de hablar del futuro de nadie, sino de estar orgulloso de estar aquí, de haber competido en un año muy importante, personalmente porque empezamos con la Youth League, un torneo muy bonito, y luego con un formato complicado en Segunda B, que hemos ido cumpliendo los objetivos y nos hubiera gustado llegar una jornada más. Ahora es el momento de valorar todo eso y ya habrá tiempo para poder hablar del futuro de cada uno", dijo la leyenda blanca.

"Cuando decidí hace tres o cuatro años ser entrenador, sacarme el curso, era para poder estar en mi casa, en mi club, ir adquiriendo experiencia, formarme de la mejor forma, y estoy viviendo experiencias que nunca me imaginaba. Estoy disfrutando mucho. Soy una persona de club, estoy trabajando, feliz, en mi casa y solo tengo la ilusión de continuar", apuntó Raúl cuando fue insistido al respecto.

Raúl, cuyo equipo fue eliminado pese a empatar al haber acabado el Ibiza en la primera fase liguera en mejor posición que el Castilla, anunció que seguirá entrenando al Castilla los próximos días por si los jugadores son necesarios para el primer equipo, como ha venido ocurriendo esta temporada.

"Hoy es para estar orgulloso de mis chicos, el foco debe estar en ellos", indicó Raúl, que agradeció el trabajo de la plantilla y del cuerpo técnico, y recalcó: "No hay alegría en el vestuario, pero sí que hay un gran trabajo, mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Creo que este formato no es el mejor pero no es el momento, ya lo sabíamos cuando empezamos. porque al final no te ganan y quedas eliminado. pocas veces pasa eso en el fútbol hay que aceptarlo así", dijo.

El técnico del Castilla agregó que todos han crecido esta temporada, que ha sido "de mucho aprendizaje" y a todos les servirá "cada uno en su proceso. "Creo que a nivel de equipo, grupal, ha sido un año bestial. Posiblemente hoy no nos demos cuenta, pero cuando pasen unos días o unas semanas nos daremos cuenta de lo importante que ha sido este año para todos", dijo.