Rafa Nadal abandona el torneo de Acapulco

Rafael Nadal, segundo de la lista mundial de la ATP, anunció este martes que se resintió la lesión sufrida el mes pasado en el Abierto de Australia, lo cual lo obliga a abandonar el Abierto de Acapulco.



"Ayer en el último entrenamiento volví a sentir un pinchazo en la misma zona, según la resonancia. Es algo similar a lo de Australia, pero menos grave; hasta que no baje el líquido no podrán diagnosticar nada", dijo Nadal en una conferencia de prensa.



Hace un mes en la fase de cuartos de final de Australia, el primer 'Grand Slam' de la temporada, Rafa sufrió una lesión en el psoas-ilíaco de su pierna derecha, reflejada con un dolor lumbar y aunque puso entrenarse bien para Acapulco, en su última práctica sufrió una recaída que le imposibilitará jugar hoy.



"Lo siento, principalmente por mí, el más afectado, pero también por el torneo y los aficionados", dijo un apesadumbrado Nadal en una convocatoria urgente con los medios.



Nadal estaba señalado para enfrentar hoy a su compatriota Feliciano López en el turno estelar de la segunda jornada del Abierto, torneo categoría 500 de la ATP, y al comentar su ausencia dijo tener la esperanza que ésta no baje las emociones del campeonato, con otras cinco figuras entre las 10 mejores del ránking.



"Acapulco tiene este año uno de los mejores cuadros de la historia, voy a quedarme un poco más", dijo el jugador.



En respuesta a una interrogante de Efe, Rafa dijo que es temprano pensar en sus compromisos en los Máster 1.000 de Indian Wells y Miami, programados para el mes de marzo, porque hay pocas pistas de los doctores sobre el tiempo de recuperación.



"Si puedo jugar Indian Wells, bien, sino será en Miami o en la temporada de torneos en superficie de tierra. Primero debo recuperarme", agregó.



Rafa lamentó sus continuos problemas físicos pero a pesar de su tristeza recordó que el tenis le ha dado muchos más momentos buenos que malos y confío en continuar adelante como uno de los mejores jugadores del circuito.



El año pasado el español ganó el Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos y se repartió a partes iguales con el suizo Roger Federer la mitad de los torneos 'Grand Slam', lo cual le sirvió para acabar el 2017 como primero del ránking mundial.



Este mes, Federer ganó Rotterdam y recuperó el número uno, alrededor de lo cual Rafa recordó que no juega para la primera posición y cree que el suizo tampoco porque es algo que llega como consecuencia de jugar los torneos importantes y rendir bien en ellos.



Después de la salida de Nadal, el cuadro de Acapulco tendrá como principales favoritos al alemán Alexander Zverev, quinto de la clasificación mundial, el austríaco Dominic Thiem, sexto, el sudafricano Kevin Anderson, octavo, y el argentino Juan Martín del Potro, noveno.