Reconoce preocupación el exbreoganista George Singleton y por ello ha participado en alguna manifestación pacífica durante estos días. Su hijo Tristain también, pero acabó en la cárcel tras ser detenido por la policía en Charleston, una ciudad costera.

EE.UU. vive una oleada de protestas y disturbios desde el asesinato de George Floyd la pasada semana. ¿Cómo y dónde lo está viviendo?

En Greensville, Carolina del Sur. Están pasando muchas cosas. La muerte de Floyd ha causado un estado de inquietud, agitación y malestar nacional e internacional. Mucha gente está protestando, principalmente por la manera en que murió, pero también por las injusticias que la gente tiene que tolerar y afrontar desde ya hace mucho tiempo.

¿Cuál es su opinión personal sobre todo lo que está ocurriendo?

Es frustrante porque nada ha cambiado, todo sigue siendo igual. A la gente no se le trata con justicia, especialmente en lo relativo a igualdad. Hay gente a la que no se le trata con las mismas reglas del juego. Entonces uno se frustra, y cuando esto ocurre lo único que crees que puedes hacer es rebelarte. Por eso hay mucha gente infeliz, pero también están los que se aprovechan de la sistémica situación que vivimos para saquear, robar y hacer daño a la gente. Estoy muy molesto.

¿Esta multitudinaria respuesta social se produce porque es un problema enquistado desde hace muchas décadas?

Sin duda. Es algo generacional, simplemente por la desventaja que hemos tenido siempre la población negra. Hemos sufrido la esclavitud, la proclamación de la emancipación, las leyes de Jim Crow, la falta de derecho a voto... ha sido muy difícil para nosotros incluso tener un campo de juego con las mismas reglas que los demás. Por eso ahora más gente de diferentes nacionalidades, además por supuesto de la América negra, lo ven y dan un paso al frente, están alzando la voz.

¿Es Donald Trump una de las razones por las que se ha intensificado este movimiento?

Absolutamente. No voy a decir que esto no hubiese ocurrido sin George Floyd, pero las secuelas de lo que está pasando ahora serían muy parecidas. Si tuviéramos un líder con compasión, con capacidad de dialogar, de hacer ver que somos capaces de trabajar juntos, de atraer a otros líderes a la mesa, expresidentes, para aconsejarse con ellos, estoy seguro de que estas cosas no pasarían. Lo que está haciendo Trump va más en camino de una dictadura, parecida a la que se vivió en España con Franco, con los mismos principios que tanto daño hicieron a vuestro país. Trump tiene una mentalidad parecida en muchos aspectos.

Se ven imágenes de saqueos y robos. ¿Qué le parece todo esto?

No es bueno destrozar propiedades, pero hay que darse cuenta de que hay facciones o grupos que no están ahí para protestar por la muerte de George Floyd. Están ahí por su propio egoísmo, porque ven una oportunidad para destrozar, robar y saquear. También hay otros que tienen su propia agenda, que es la de aumentar el daño, no solo hacia la propiedad, sino también hacia la gente. No es bueno, y parece, como sale en las noticias, que hay muchísimo saqueo, pero también hay un gran número de marchas pacíficas desarrollándose en todo el país. Pero desgraciadamente ya sabemos qué sale en las televisiones.