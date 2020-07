Quartararo gana su primera carrera y Márquez se rompe el húmero

El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) supo aprovechar el error de Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) en las últimas vueltas y cuando peleaba por la segunda plaza por Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) por la segunda posición después de haber remontado desde la decimosexta, para conseguir su primera victoria en grandes premios en la categoría de MotoGP.

Márquez se llegó a colocar líder al principio de la carrera, pero todavía con los neumáticos muy nuevos y mucho peso en el depósito de combustible, el piloto de Repsol Honda salvó una primera caída, remontó hasta pelear por la segunda plaza con Maverick Viñales y acabó por los suelos dañándose el brazo derecho.

El Diablo había conseguido el mejor tiempo de entrenamientos, como ya hiciera el año pasado, y cuando el semáforo rojo se apagó el francés no pudo impedir que Viñales se pusiese al frente de la carrera, perseguido por Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) y el italiano Francesco Bagnaia (Ducati Desmosedici GP20), intentando hacer lo propio, aunque quien lo consiguió en apenas unas curvas fue su compañero de equipo, el australiano Jack Miller.

El golpe de efecto llegó en la quinta vuelta, cuando Marc Márquez salvó de una manera espectacular una caída en la curva cuatro que le obligó a salirse a toda velocidad a la grava aunque consiguió controlar la moto y regresar al asfalto en la decimosexta posición a ocho segundos de la cabeza, desde donde volvió a atacar para intentar recuperar todo el terreno perdido.

Viñales se quedó sólo en cabeza, con una ventaja de medio segundo sobre Jack Miller y Fabio Quartararo, que vio su oportunidad de irse a por la victoria tras la caída de Márquez y por ello superó al australiano en la curva de final de recta para intentar evitar que se escapase irremisiblemente el español.

En la séptima vuelta Fabio Quartararo ya estaba enganchado a Maverick Viñales y llevaba pegado a su estela a Jack Miller, todos ellos ya con una cierta ventaja sobre sus perseguidores, mientras que Marc Márquez era ya undécimo y rodaba un segundo más rápido que la cabeza de carrera.

Una más tarde Maverick Viñales se pasó de frenada, muy colado, en la curva de entrada a meta, y se vio superado tanto por Quartararo como por Miller, y mucho más cerca atravesaron la recta de meta tanto Francesco Bagnaia como Andrea Dovizioso, Pol Espargaró y Franco Morbidelli algo más atrás. Marc Márquez era décimo.

A siete vueltas del final el piloto de Repsol Honda superó primero a Pol Espargaró y se enganchó a Dovizioso, al que superó para dar caza de Miller y Viñales, con quien llegó el error que le alejó definitivamente de la carrera y del podio.

El italiano Luca Marini (Kalex) dominó casi desde el principio la carrera de Moto2 y junto a él podio estuvieron el japonés Tetsuta Nagashima (Kalex) y el español Jorge Martín (Kalex), ambos compañeros de equipo en el KTM del finlandés Aki Ajo.

El español Albert Arenas (KTM) logró su segunda victoria consecutiva de la temporada en Moto3 al esperar un momento magistral en la última curva de la última vuelta para superar por el sitio a todos sus rivales, entre los que John McPhee acabó por los suelos justo en ese punto al tener que forzar en exceso la trayectoria y al español le acompañaron en el podio el japonés Ai Ogura (Honda) y el italiano Tony Arbolino.

Márquez sufre una fractura del tercio medio del húmero del brazo derecho

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), que sufrió una caída casi al final del Gran Premio de España de MotoGP, se ha producido "la fractura completa del tercio medio del húmero del brazo derecho con leve desplazamiento" que obligará a ser intervenido quirúrgicamente en Barcelona y en la que también se produjo un traumatismo torácico, según explicaron los médicos Xavier Mir y Ángel Charte.



"Tiene un traumatismo directo sobre el brazo derecho -con el neumático-, con fractura completa del tercio medio del húmero, aunque no está completamente desplazada, con una posible paresia del nervio radial", explicó Mir, quien señaló que "esta lesión ha sido inmovilizada para cuando se decida poder trasladarlo a Barcelona para acabar el tratamiento definitivo".



Xavier Mir aclaró que "una paresia quiere decir que tiene un nervio muy cercano y aún no hemos podido, por el grado de traumatismo, explorar que el nervio no haya recibido un golpe. Es posible que no ocurra, pero tampoco podemos confirmarlo en este momento".



"Sin duda habrá que fijar esta fractura con algún tipo de implante. Colocarlo en su sitio y fijarlo definitivamente, pero hasta que no tengamos más pruebas radiológicas no confirmaremos que tipo de tratamiento se realizará", aclaró Mir.



Por su parte, Ángel Charte aclaró que "la fractura de húmero existe, va a ser intervenido quirúrgicamente con toda seguridad y hacer ahora elucubraciones de si estará la semana que viene o estará en Brno, no corresponde a este equipo médico".



"El paciente está ahora hemodinámicamente estable, mantiene el traumatismo torácico derecho, pero no tiene más complicaciones ni hay más alteraciones, ni neurológicas ni abdominales, y le vamos a mantener aquí unas doce horas en observación", continúa Charte.



"Mañana –por este lunes–, el doctor Mir se desplazará con él a Barcelona para proceder si no hay ninguna nueva novedad a nivel orgánico para el tratamiento quirúrgico del húmero", resaltó.



"Dicho esto no podemos responder en absoluto si estará para la próxima carrera o si estará para Brno o para Austria, no es el momento, lo haremos la semana próxima", aclaró Charte.



"Marc, inicialmente, está muy dolorido pues como el doctor Mir explicaba es una fractura extraña y rara, por un golpe del neumático delantero en esa zona, y él estaba muy dolorido. Ha habido que hacerle una sedación para evitar el dolor que tenía, se ha reducido la fractura y se ha reducido el traumatismo torácico", comentó sobre el estado de ánimo del piloto de Repsol Honda.