Quartararo gana y Aleix Espargaró comete un error garrafal en el GP de Cataluña

El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) y el italiano Celestino Vietti (Kalex) se marchan más líderes del circuito de Barcelona-Cataluña al vencer en sus respectivas categorías del Gran Premio de Cataluña de motociclismo, en el que el español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) cometió un garrafal error en la última vuelta de MotoGP que le hizo perder su posición en el podio.

@AleixEspargaro has stopped one lap too early and throws away a podium!

Quartararo consiguió una victoria inapelable, dominando desde la primera a la última vuelta, y Aleix Espargaró cometió un garrafal error al equivocar la última vuelta de carrera, en la que comenzó a saludar al público pensando que la carrera había concluido ya cuando todavía quedaba por completar ese giro y cuando se dio cuenta del error el piloto de Aprilia volvió a acelerar pero ya le habían superado tanto Martín y Zarco como también Joan Mir (Suzuki GSX RR), que iba mucho más atrás, para tener que conformarse con la quinta posición final.

Quartararo, que logra su segunda victoria de la temporada, llegó a tener una ventaja de más de cinco segundos sobre sus inmediatos perseguidores, los españoles Aleix Espargaró y Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP22) y el francés Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP22).

Hold your head high, @AleixEspargaro!



You have been WORLD CLASS all weekend, you're still in this fight!

Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) salió a la perfección y enfiló el final de recta en primera posición, pero con el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) colocándose por el interior para ganarle la posición, mientras algo más atrás, en el pelotón, el japonés Takaaki Nakagami (Honda RC 213 V) se coló en la frenada y cayó; en el percance se llevó por delante al italiano Francesco Bagnaia (Ducati Desmosedici GP22) y al español Alex Rins (Suzuki GSX RR).

Hubo salidas mucho más destacadas, como la del español Joan Mir (Suzuki GSX RR), que salía decimoséptimo y en la primera vuelta ya era séptimo, había ganado nada menos que diez posiciones en una vuelta, con Quartararo comandando la carrera por delante de Aleix Espargaró y Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP22), con el francés Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP22) y Pol Espargaró (Repsol Honda RC 213 V), un poco más atrás "achuchado" por un Joan Mir que se fue creciendo con el paso de las vueltas.

Mir consiguió adelantar a Pol Espargaró poco después, pero lo había hecho con banderas amarillas ondeando en pista y estaba obligado a devolver la posición a su rival.

El ritmo impuesto por Fabio Quartararo en ese inicio de carrera fue insostenible para sus rivales y en apenas cinco giros ya contaba con 1,8 segundos de ventaja sobre el dúo formado por Jorge Martín y Aleix Espargaró, con Johann Zarco en tierra de nadie cuarto, y algo más atrás el grupo encabezado por Mir y el italiano Luca Marini (Ducati Desmosedici GP22), que poco después dejaron cortados por detrás a Enea Bastianini (Ducati Desmosedici GP21) y Maverick Viñales (Aprilia RS-GP) y ahora con el surafricano Brad Binder (KTM RC 16), encabezando el siguiente grupo, con hasta once pilotos.

En la última vuelta con un Fabio Quartararo magistral en el liderato, se produjo el error de Aleix Espargaró, que le relegó a la quinta posición, superado por Jorge Martín, Johann Zarco y Joan Mir, con Luca Marini sexto, por delante de Maverick Viñales, Brad Binder, Miguel Oliveira (KTM RC 16) y Alex Márquez (Honda RC 213 V).

El italiano Celestino (Vietti (Kalex) sumó su tercera victoria de Moto2, lo que le permite incrementar su ventaja en la tabla provisional del mundial al doblegar tanto a Arón Canet (Kalex) como a Augusto Fernández (Kalex), tercero, en la línea de meta por lo que ahora tiene 133 puntos, por los 117 del japonés Ai Ogura (Kalex), que acabó séptimo, y los 109 puntos de Arón Canet, segundo y al que se le continúa negando la victoria en su trigésimo novena participación en la categoría.

El español Izan Guevara (GasGas) se subió a lo más alto del podio por segunda vez en la actual temporada en Moto3, al ganar la carrera por delante de David Muñoz (KTM), que logra su primer podio en el campeonato del mundo con apenas 16 años y tres semanas, y del japonés Tatsuki Suzuki (Honda), que por 51 milésimas de segundo dejó fuera del podio al líder del mundial, el también español Sergio García Dols (GasGas).

García Dols sigue líder del mundial con 150 puntos, 16 más que su propio compañero de equipo y vencedor en Cataluña, Izan Guevara, y con Jaume Masiá (KTM), octavo en el circuito de la localidad de Montmeló, tercero con 103 puntos.