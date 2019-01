Publican la conversación entre Sala y el futbolista que organizó el viaje en avioneta

La desaparición del futbolista del Cardiff City Emiliano Sala sigue siendo un misterio pero, día tras día, van trascendiendo más detalles sobre el viaje en avioneta en el que viajaba el jugador el pasado 21 de enero.

La BBC ha publicado esta semana los mensajes que se enviaron el futbolista argentino y el jugador que organizó el viaje, Jack McKay, hijo del agente de fútbol Willie McKay.

"Mi padre me ha dicho que te vas a ir a casa mañana. Podría conseguirte una avioneta para llevarte directamente a Nantes y regresar el lunes, a la hora que te venga bien, para que puedas llegar a entrenar el martes", escribió el futbolista inglés al argentino, que aceptó la propuesta. "-¿Cuánto costará? -Nada. Me dijo que si me ayudas a marcar goles, no costará nada", bromeó McKay.

Los jugadores mantuvieron el contacto durante tres días y finalmente concretaron los detalles por teléfono.

Aunque las autoridades británicas cancelaron el pasado jueves la búsqueda de la aeronave, alegando que no queda esperanza de encontrar con vida al futbolista y al piloto David Ibbotson, la familia de Sala sobrevoló este lunes la zona donde se perdió la pista de la avioneta.

Los familiares y amigos de Sala, entre ellos su madre Mercedes y su hermana Romina, sobrevolaron el Canal de la Mancha en un avión de la aerolínea Aurigny, con base en la isla de Guernsey.

La familia ha recaudado a través de la plataforma de financiación colectiva GoFundMe 259.000 libras (300.000 euros) para seguir con las tareas de localización de forma privada. En un comunicado, los parientes del futbolista agradecieron este domingo la "excepcional generosidad en un drama que va más allá del fútbol".

Sala firmó hace poco menos de dos semanas por el Cardiff City por 17 millones de euros, récord para el equipo galés.

El avión desaparecido hace este lunes una semana despegó en la ciudad francesa de Nantes y tenía como destino Cardiff, pero su pista se perdió sin dejar rastro en el Canal de la Mancha.

Al parecer, el jugador se comunicó con amigos a través de Whatsapp a los que expresó su temor a subirse a la avioneta, tras las turbulencias que había experimentado en un vuelo previo.