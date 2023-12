Publican una foto de Rubiales agrediendo sexualmente a una jugadora inglesa

Luis Rubiales habría protagonizado un nuevo caso de abusos sexuales. Según publicó el medio irlandés Hersport, elexpresidente de la Real Federación Española de Fútbol habría besado a la fuerza a la futbolista inglesa Lucy Bronze. Hersport ha hecho pública una fotografía en la que se ve a Rubiales besando en la cara a Bronze.

La propia presidenta de la Federación Inglesa, Debbie Hewitt, aseguró que Rubiales "acarició" a Laura Coombs en la cara y "besó de forma forzada" a Bronze, según explicó Hewitt a la Fifa y el organismo mundial recoge en un informe sobre los hechos sucedidos tras la final del Mundial de fútbol.

The FIFA Disciplinary Committee who handed down a three year ban to former Spanish Football Association president Luis Rubiales were “tempted to impose more severe sanctions” for his actions at the Women's World Cup final.



