El CD Lugo, un proyecto a mínimo coste

El nuevo director deportivo del Club Deportivo Lugo, Jorge Rodríguez de Cózar, compareció este miércoles ante los medios para analizar el proyecto rojiblanco de la temporada 2020-2021. De Cózar, que se acaba de hacer cargo de la dirección deportiva tras firmar por los próximos tres años, estará acompañado de Manolo Mandiá, que será el encargado de la secretaría técnica. Además, Martín Longarela realizará labores de scouting y José María Isaac se incorpora al club en el cargo de analista.

Las trabas con el límite salarial y la reducción del presupuesto obligan al Lugo a tomar tres vías diferentes para acometer incorporaciones de jugadores, ya que el director deportivo aseguró que debe "hilar fino" para no superar el presupuesto. Cesiones, futbolistas que llegan libres y el mercado de Segunda División B se presentan como las caladeros en las que puede pescar el conjunto rojiblanco. La plantilla de este año oscilará entre 20 y 22 futbolistas, según De Cózar, y el filial tendrá, a priori, una mayor presencia que en las campañas anteriores.

"Nos gustaría tener una plantilla marcada entre 20 y 22 jugadores. Una plantilla que fuese fiel a un estilo y a unas características. Intentar vincular el equipo a una capacidad competitiva bastante alta porque los recursos que podamos tener son para crear un bloque homogéneo. Queremos un equipo identificado con el trabajo", indicó De Cózar.

El nuevo director deportivo dejó claro que las prioridades del Lugo en el tema de los fichajes están puestas en la incorporación de varios jugadores de banda y reconoció que hay varios futbolistas encima de la mesa. Juan Hernández, Ivi, Alain Oyarzun, Carlos Doncel o el regreso de Yanis Rahmani son posibilidades que rondan las oficinas del Ángel Carro aunque De Cózar evitó concretar nombres.

Lo que sí quedó claro es el interés que tiene el conjunto lucense de hacerse con los servicios de un lateral izquierdo, una posición en la que actualmente solo cuenta con Roberto Canella.

De Cózar también dejó abierta la posibilidad del regreso de alguno de los futbolistas que la pasada temporada jugaron en el Lugo en forma de cesión. El que más papeletas tiene para volver a pisar el Ángel Carro con la elástica rojiblanca es Jaime Seoane, que fue uno de los futbolistas mejor valorados por la afición en la recta final de la pasada campaña. El director deportivo indicó que hay tres nombres casi descartados para su retorno. De Cózar insistió en que las hipotéticas llegadas de El Hacen, Kravets y Gerard Valentín las ve "casi imposibles".

"En los próximos días llegaran incorporaciones o renovaciones. No vamos a detallar nombres porque nos gusta trabajar con la máxima discreción posible. Sí estamos interesados en distintos jugadores para que retornen de la cesión. Kravets o El Hacen son jugadores muy queridos en el club pero ahora mismo la situación está muy dificil, diría que casi imposible. Han alcanzado un valor al que el Lugo no puede acceder", aseguró de Cózar.

Además, hizo hincapié en la posibilidad de que Josete o Campabadal, dos de los jugadores que terminan contrato y que todavía no han hecho público su futuro, renueven y continúen en la disciplina lucense. En caso de que se lleve a cabo esta operación, lo haría solo uno de ellos. Parece que la balanza se inclina por la continuidad de Campabadal.

HERRERA Y CANTERO. Acerca de la situación del delantero Cristian Herrera y el guardameta Ánder Cantero, dos futbolistas que cuentan con el interés de varios clubes, De Cózar dejó claro que no existe ninguna oferta en firme, aunque no descartó una posible venta que les permitiría tener más margen para "competir en un mercado tan exigente".

"No nos ha llegado ninguna oferta oficial por ningún jugador por el momento. Conocemos que estos jugadores suscitan el interés de varios equipos pero oficialmente no hay nada", aclaró el director deportivo.

Sobre otros nombres que rodean el futuro cercano del Lugo, Jorge de Cózar indicó que por el argentino Nicolás Benegas no existe ningún tipo de negociación y que la incorporación de ese delantero "no es una prioridad".

"No existe negociación, es un jugador que conocemos bien, que ha sido ofrecido, hemos entablado alguna conversación pero no es un jugador que estemos negociando. No es una prioridad absoluta reforzar esa posición debido a que tenemos tres grandes delanteros", apuntó. Otro que parece no interesar al club es Sebas Moyano, que "se encuentra libre y está en el mercado".

La obligación de jugar amistosos exclusivamente con equipos de fútbol profesional por los protocolos de la Covid-19 dificulta la configuración de la pretemporada del Lugo. Como ya avanzó el presidente, Tino Saqués, hace unas semanas, la idea del Lugo es realizar una pretemporada basada en la cercanía geográfica y en minimizar costes de desplazamiento.

De Cózar aseguró, en este sentido, que el Lugo ha pactado dos amistosos, ante Spórting de Gijón y Ponferradina, que se jugarán entre los próximos días 26 y 30 de este mes, pero el club todavía no ha oficializado el planteamiento que tiene previsto para estas sesiones de preparación. Oviedo, Valladolid o Celta podrían añadirse a la lista de partidos que jugará el Lugo antes de que inicio la competición oficial, prevista oficiosamente para el próximo día 12 de septiembre.