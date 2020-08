Óscar Díaz, el primer gran goleador en la élite

Óscar Díaz fue el gran delantero rojiblanco en la vuelta del Lugo al fútbol profesional después de 19 años. Él sigue a lo suyo y es que el ariete acaba de ascender con el Alcoyano a Segunda B al lado de un viejo conocido por el Ángel Carro, el guardameta José Juan. Los dos acaban de vivir una situación insólita al conseguir el ascenso sin jugar la promoción final. La suspensión de los partidos por los positivos que luego no lo fueron de jugadores del Marino canario, obligó a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) a decretar el ascenso de los cuatro conjuntos implicados: Alcoyano, Marino, Lealtad y Linares. "El objetivo era ascender y se ha dado todo así. Es un ascenso raro, sin poderlo celebrar, todos en casa, no era lo que queríamos", dice Óscar Díaz.

Los jugadores de los equipos de Segunda B y Tercera sufren una gran inquietud para la próxima temporada debido a la rumorología de que podría no empezar hasta enero de 2021. Óscar Díaz y sus compañeros ya lo han sentido en primera persona esta temporada con los positivos de marras del Marino. "Era todo una incertidumbre, no sabíamos qué iba a pasar, si íbamos a ascender o no, estaba la situación muy complicada. Al final, después de unos días, nos confirmaron que ascendíamos. El año pasado bajamos a Tercera, me reduje un 50% la ficha para poder intentar ascender este año con el equipo. Aquí estoy muy a gusto, tengo un año más de contrato", dice Díaz.

Esta temporada, con el equipo de Alcoy, Óscar Díaz ha marcado 11 goles en 27 partidos. A sus 36 años, sin duda no ha perdido el olfato goleador que le caracterizaba en el Lugo. La afición lucense seguro que no se olvida del actual equipo de Óscar Díaz, un conjunto que impidió el ascenso del Lugo a Segunda en 2011.

ETAPA COMO ROJIBLANCO. Óscar Díaz anotó 15 goles en su única temporada en la ciudad amurallada, justo después del mítico ascenso en el Carranza. Es la segunda mejor marca individual en el Lugo en una temporada en la categoría de plata, por detrás de los 23 goles que anotó Joselu Moreno en la temporada 2016-17.

Con esa cifra de tantos en un recién ascendido dirigido por Quique Setién, el cartel del madrileño era alto y muchos equipos pujaron por él, siendo la UD Almería, de Primera División, la que se hizo con los servicios previo pago de la cláusula de rescisión de unos 30.000 euros.

El goleador madrileño llegó procedente del Girona. No parecía en su llegada que pudiera ser una de los posibles recursos atacantes de aquel Lugo. Pero la lesión de larga duración del delantero titular en los primeros compases, Mauro Quiroga, hizo que Setién confiara en Óscar Díaz para la punta de lanza. No defraudó. Su entrega y su efectividad de cara a la portería rival fueron vitales para la permanencia. "Guardo un gran recuerdo de mi etapa en Lugo, me alegro siempre de todo lo bueno que le sucede", dice.

Tras la reciente permanencia del Lugo dirigido por Juanfran García, Óscar Díaz confiesa que ha estado "al tanto" del asunto. "Se veía que este año la temporada iba a ser muy difícil por la igualdad de la categoría. Al final lo consiguieron, menos mal, es algo importante para el club y para la ciudad. José Juan y yo siempre comentábamos la actualidad del Lugo cuando estábamos juntos en los entrenamientos", explica.

Al frente del Lugo en su época estaba Quique Setién, recientemente despedido en el Barcelona y uno de los grandes artífices de la hazaña del Carranza. "Quique no lo estaba haciendo mal. Él tiene sus ideas muy claras, es el mismo de siempre. En Lugo, cuando me entrenó, era igual, tratando siempre de sacar el balón desde atrás y teniendo la posesión. Es un entrenador muy fiel a su estilo. Ojalá que le vaya bien y cumpla todo lo que se proponga", afirma el punta.

Óscar Díaz estará siempre agradecido por el Lugo. Fue quien le dio la oportunidad de dar el salto a Primera División, lo que todo jugador sueña cuando es niño. Cuando llegó al Lugo estaba en uno de sus peores momentos como futbolista, en el Ángel Carro firmó la mejor. Su periplo por la máxima categoría duró tan solo una temporada -4 goles en 30 partidos-. Tras esa temporada hubo una opción real de volver a Lugo pero se lo impidió su deseo de jugar en un equipo con el objetivo de ascender. Es por ello que firmó por el recién descendido Valladolid, que esa temporada perdió en la semifinal del play off de ascenso ante la UD Las Palmas.

Ante la pregunta de si puede contar alguna anécdota de su etapa como jugador rojiblanco, Díaz recuerda varias, pero la más llamativa es una: "nosotros jugábamos en Murcia el domingo y nos fuimos de Lugo el viernes. Hicimos noche en Madrid ese día. Todos juntos, cuerpo técnico y jugadores, fuimos al cine y hasta comimos palomitas. Nunca me ha pasado en ningún otro club una cosa así".