As Pontes será salida en la última etapa de la Vuelta femenina

La Ceratizit Challenge by La Vuelta 21 arranca este jueves en la provincia de Ourense y recorrerá por primera vez en su historia la comunidad autónoma de Galicia. La carrera, una de las más importantes del calendario WorldTour femenino, sigue ganando peso e incorpora este año una nueva etapa a su recorrido, para un total de cuatro días de competición.

La Challenge by La Vuelta 21 comenzará con una etapa que saldrá de la estación invernal Cabeza de Manzaneda y finalizará en la localidad de A Rúa. Será un día íntegro en la provincia de Ourense, cuyo recorrido supera los 118 kilómetros y que incluye un paso por el Alto de Portela, de primera categoría.

La estación invernal de Cabeza de Manzaneda consolidará su protagonismo en el segundo día. La estación de montaña es el lugar elegido para la primera cronoescalada de la historia de la carrera. Un total de 7,3 kilómetros de subida que suma un desnivel acumulado de 424 metros.

La carrera se despedirá en su tercera etapa de la estación ourensana y pondrá rumbo hacia Pereiro de Aguiar. Casi 108 kilómetros de terreno rompepiernas, con dos puertos, de tercera y segunda categoría, respectivamente.

FINAL. Por último, y como viene siendo habitual, la prueba terminará con un final al esprint que, por primera vez, no tendrá lugar en las grandes arterias del centro de Madrid, sino que saldrá de la localidad As Pontes y terminará en Santiago de Compostela.

As Pontes será uno de los escenarios de una competición que reúne a un total de 24 equipos, de los que nueve son conjuntos de Uci World Tour. La salida de la última etapa está prevista para las 10:00 horas en la avenida de Ferrol y a partir de ahí recorrerán zonas de la localidad como Praza do Carmen, Avenida de Ortigueira, Praza do Hospital, Avenida de Galicia, Poboado das Veigas, AC-861 por la nueva variante hacia Alcalde José Vilaboy, el polígono industrial de Os Airios y el puente en la AG-64.