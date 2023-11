Un policía se suicida tras la derrota de Boca Juniors en la final de la Libertadores

Marcelo Morales, policía argentino de 23 años, se quitó la vida tras la derrota de Boca Juniors en la final de la Copa Libertadores contra Fluminense.

El joven, fanático del equipo, fue hallado muerto horas después del encuentro, que vio con su hermano y padre.

Sucedió en Argentina.



Hincha del Club Boca Juniors se SU1CID4 por no soportar la derrota de su equipo.



La madre llorando relata que le encontró sin vida en su cama.

Antes de su acción, transfirió todo a su hermano.



SIN PALABRAS. EL FÚTBOL ESTÁ DE LUTO.pic.twitter.com/O6JW6FPpRG — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) November 5, 2023

Su madre, en declaraciones a Crónica TV, aportaba un duro testimonio: "Él decía que no podía perder y yo ahora no lo tengo. Era un fanático, era refanático de Boca, si perdía se ponía mal, estaba deprimido, triste. Se pegaba piñas. No pensé que mi hijo iba a llegar a ese límite de matarse. Hace algunas semanas le dijo a su padre 'si Boca no gana el 4 de noviembre, yo me mato'".

También señaló al conjunto xeneize: "Boca es una basura, porque me mataron a mi hijo, por ellos se mató. Yo ahora no lo tengo y no hay ningún jugador que haya venido a mí a darme el pésame", finalizó.