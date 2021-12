El anuncio realizado este lunes por la Federación Galega de Automobilismo para premiar a las ganadoras del 2º Open Gadis-Pecado Original Donas co Motor de Galicia 2022 con ropa interior deportiva no ha sentado nada bien en el sector. En el comunicado de la FGA, la organización aclara que ha llegado a un acuerdo con la empresa Grupolen 2017 S.L., propietaria de la firma de moda íntima Pecado Original, para entregar después de cada prueba de la competición "conxuntos de roupa interior, Modelo Federación para usar debaixo do mono de competición", tanto a las ganadoras (piloto y copiloto) como a las subcampeonas.

"Nos parece una pedazo falta de respeto hacia la mujer en este deporte que esto se ponga como premio", denunciaron poco después desde la cuenta de Facebook del equipo femenino Melmac RallyFactory. "Queremos entender que el comunicado se refiere a la ropa que va debajo del mono ropa Ignifuga, porque de lo contrario nos imaginamos que a las organizadoras les van a regalar una liga y a los ganadores de la FGA unos gayumbos de los Simpson en igualdad de condiciones ¿o como va esto?", se preguntan claramente indignadas ante el polémico premio, para a continuación concluir: "Una cosas es apoyar a la mujer en el deporte, otra muy distinta que esto se considere un premio y que lo publiquen como tal".

Los comentarios en redes sociales seguían a última hora de este lunes la misma línea crítica. "Me parece una falta de respeto para todas las mujeres que formamos parte de este deporte… pensé que era una broma , hasta que vi que estaba publicado en la FGA!!! Una vergüenza!!!", escribía una usuaria, mientras que otra apuntaba que "es una vergüenza; ninguna mujer debería de apuntarse".