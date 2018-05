No fueron uno ni dos, sino varios los ultras del Celta que acudieron el sábado a Balaídos con flotadores y manguitos para burlarse de Jimmy, el aficionado deportivista que fue arrojado al Manzanares por aficionados radicales del Atlético de Madrid.

Como responsable de #LosLunesAlGol pido disculpas por el vídeo del aficionado vigués. Son deleznables, tristísimas y fuera de lugar. Me he quedado igual que vosotros al verlo en directo, pero no es excusa y asumo la responsabilidad de no haberlo visto antes de entrar en antena.