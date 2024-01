¿Podrá Lionel Messi participar en la Copa Mundial 2026?

Faltan dos años para que lleguemos al 2026, y en ese año tendremos la próxima Copa Mundial de Futbol, que se celebrará en Canadá, Estados Unidos y en México, siendo esta edición la primera en la historia en la que se celebrará en tres diferentes naciones y la primera que se celebrará en tierra estadounidense desde el año 1994, por lo que veremos muchas cosas diferentes durante este mundial, como al ampliación de participantes de 32 a 48 equipos, lo que le da mas chances a otras naciones de participar.

Como todos sabemos, el actual campeón del mundo es Argentina, quien venció a Francia por penales en el año 2021, en una final que es comúnmente considerada la mejor de la historia de los mundiales. Además de eso, este mundial también será el ultimo en el que Lionel Messi participe antes de retirarse, aunque actualmente nada es seguro.

Lionel Messi es habitualmente considerado el mejor futbolista de todos los tiempos por muchos expertos, críticos, futbolistas y fans. A sus 36 años y jugando para el Inter Miami, Leo ya no está en su peak, pero a pesar de eso sigue siendo igual de importante tanto para club como para la selección.

En el mundial de futbol pasado vimos al Messi más maduro, más agresivo y más polivalente que hemos visto en la selección, lo cual nos tomó por sorpresa debido a las criticas que recibió a lo largo de su vida por no jugar con Argentina como jugaba con el FC Barcelona. Cabe destacar que le calló la boca a todos aquellos que lo criticaban y demostró nuevamente su prodigiosa habilidad.

Ahora bien, Messi en el 2026 tendría 39 años, lo cual pone mucho en duda en su participación en la Copa Mundial debido a su evidente próximo retiro. Lionel Scaloni, actual director técnico de la selección de Argentina, confirmó que el jersey número 10 de la selección esta apartada únicamente para Messi si decide participar en la próxima copa del mundo, cosa que alegraría no solo a Argentina, sino a todos los fans del buen futbol y también del astro argentino.

A pesar de esto, Leo ya anteriormente confirmó que será difícil para él participar en el próximo mundial, pero dejó abierta la posibilidad de participar en él. El mismo Messi declaró: “No pienso en el Mundial y tampoco digo 100% que no voy a estar, porque puede pasar de todo. Por edad, lo mas normal es que no esté. Después se verá”, en su entrevista con Star Plus.

Por otra parte, Messi está totalmente seguro que jugará en la Copa América que será este año, por lo que Argentina intentará salir campeón por dos años seguidos. Messi está actualmente muy enfocado en este torneo así que, para él, el mundial del 2026 queda en segundo plano.