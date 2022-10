La pívot burelista Patri Ortega se reencontrará con su exequipo, el Roldán FSF

El Burela FS femenino buscará este sábado hacer pleno de victorias antes del parón de selecciones y conseguir la quinta consecutiva. Pero no lo tendrá fácil, ya que se mide en el pabellón Gabriel Pérez al Roldán FSF (17.00 horas, Live Vuvuzela en directo), que también está invicto, y que cuenta con dos victorias y dos empates en lo que va de competición, por los 12 puntos que suman las naranjas.

Si para alguien va a ser especial este partido es para Patri Ortega, que jugará por primera vez contra su exequipo vistiendo la elástica naranja. La pívot llegó este verano al Burela FS procedente del Roldán FSF, club del que habla maravillas. "Para mí es una vuelta a casa, porque, aunque solo jugué una temporada allí, he vivido muchas cosas y las compañeras que dejé allí son como de mi familia", dice la jugadora del equipo mariñano, que llegó este verano.

¿Qué sentirás al saltar al parquet? "Los nervios van a estar ahí, porque es la vuelta a casa, pero intentaré disfrutar del partido, del ambiente, con la gente animando y no descarto que al final del duelo se me escape alguna lágrima", asegura. Sobre cómo le recibirá la afición, afirma que no lo sabe, "pero cuando jugué allí lo dejé todo sobre el campo y es una decisión suya cómo me reciban, aunque normalmente es una hinchada que a cualquier jugadora que ha pertenecido al club la tratan como de casa", advierte.

"Siempre hay que tener respeto del club del que vienes y la idea es no celebrar un gol en caso de marcarlo", dice Patri Ortega

Una de las posibilidades que se puede dar es que marque un gol. ¿Qué haría en tal caso? "Bueno, ya se verá, pero siempre hay que tener respeto del club del que vienes y la idea es no celebrarlo, aunque siempre dependerá de la situación y del momento", subraya.

En el aspecto deportivo, Patri destaca que jugar en Murcia "siempre es complicado por el tema de su afición, porque siempre llenan", dice. "Y luego, en el 40x20, será un partido muy complicado porque somos dos equipos ambiciosos y auguro que será un partido muy bonito", prevé.

Lo más destacado del rival, al que tan bien conoce, es que "nunca se dan por derrotadas, nunca pierden la esperanza, aunque el partido se les ponga muy en contra", asegura.