Piqué: "No tengo nada que esconder"

El defensa del FC Barcelona y presidente de Kosmos, Gerard Piqué, dejó claro que cualquier operación de su empresa con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) es "totalmente legal" y que "lo único ilegal" de todo lo que ha salido a la luz este lunes "es coger audios y filtrarlos por interés".

El central del Barcelona afirmó que pretende "dar la cara" porque no tiene "nada que esconder", ya que cree que "todo lo que hemos hecho es legal". El futbolista realizó estas declaraciones en su canal personal de Twitch después del partido que el cuadro azulgrana disputó contra el Cádiz en el Camp Nou (0-1). El defensa no jugó por lesión.

La Federación Española de Fútbol (RFEF) pactó con la empresa Kosmos, de la que Piqué es copropietario y consejero delegado, una comisión millonaria por el traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudí, informó este lunes El Confidencial.

El diario publicó audios de las conversaciones mantenidas entre el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, y el jugador azulgrana y documentos sobre el contrato firmado para seis ejercicios con la compañía pública saudí, Sela, que aseguró a la RFEF la cantidad de 40 millones de euros por cada edición y 4 para Kosmos.

"El Confidencial me llama hace una semana y me dicen que esto va a salir. Les dije que me daba igual, no me tengo que esconder de nada, estamos hablando de una cosa que es totalmente legal. La gente puede dudar de si es normalmente correcto o si hay un conflicto de interés, pero lo que es ilegal es coger audios privados y filtrarlos por interés, que no hay que ser tonto para saber quien puede estar detrás", señaló Piqué.

El central, que recordó que la noticia del acuerdo con Kosmos y la comisión "ya salió en 2019", no quiso entrar en esta polémica de quien era la persona interesada en sacar esto a la luz. "No voy a nombrar a nadie y memos a Javier (Tebas), que también hacemos cosas con LaLiga o la UEFA. Cuando traes un negocio es para todos, así funciona el negocio, lo que pasa es que este es un país habituado a pensar mal", remarcó.

"No me quiero poner a pensar en si van a por mí o a por la RFEF, esto es una filtración malintencionada. Se usan unos audios fuera de contexto para crear una noticia, la noticia es que se han filtado audios de manera ilegal", añadió.