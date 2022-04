Gerard Piqué pactó una comisión de 24 millones de euros con Lus Rubiales para llevar la Supercopa a Arabia Saudí, según publicó este lunes El Confidencial. Kosmos, empresa propiedad del central del Barcelona, intermedió para llevar las seis primeras ediciones del nuevo formato del torneo a Riad, a razón de cuatro millones de euros por cada una de ellas.

La intermediación de Piqué en el cambio del torneo se sabía, pero hasta el momento se desconocían las cantidades económicas que se movieron en la operación.

El diario publicó una serie de audios en los que Rubiales y Piqué hablan sobre las condiciones del nuevo formato, que en un principio pretendían que se disputara en Barcelona: "Yo lo voy a ver también esto con el Madrid. Yo creo que el Madrid me va a decir que no. Como el Madrid me va a decir que no, eso nos viene de puta madre para justificarnos de cara al futuro y decimos que es el estadio con más capacidad [el Camp Nou], que es el campeón de Liga [el FC Barcelona], que es el campeón de Copa o finalista de Copa [el FC Barcelona]... Yo creo que legitimidad tenemos", comentó Rubiales a Piqué.

Rubiales explicaba que organizar una final a cuatro podía ser también beneficioso para el Barcelona. "A lo mejor, en vez de alquilar por medio kilo cada partido, lo puede alquilar por más y sacar dos kilos o dos kilos y medio. Entonces yo creo que ahí también tiene un margen de negocio el Barça", cuenta en uno de los audios.

La publicación también recoge una de las contestaciones de Piqué, en las que incide en que poner dinero no será un problema para convencer a los clubes –Real Madrid y Barcelona–.

"A ver, Rubi... Si es un tema de dinero, si ellos [el Real Madrid] por 8 irían, hostia tío, se paga 8 al Madrid y 8 al Barça... a los otros se les paga 2 y 1... son 19, y os quedáis la Federación 6 kilos, tío. Antes de no quedaros nada, os quedáis 6 kilos. Y apretamos a Arabia Saudí y a lo mejor le sacamos... le decimos que si no el Madrid no va... y le sacamos un palo más o dos palos más...", dice Piqué.

En septiembre de 2019, Rubiales felicitó al defensa porque, finalmente, el acuerdo salió adelante. "Geri, enhorabuena. Y no me refiero ni al partidazo de ayer ni a tu gol. Me refiero a que ya son más de las 12 y por lo tanto ya es firme el acuerdo con Arabia Saudí. Un abrazo, gracias por todo y aquí estoy para lo que necesites. Bueno, menos para algunas cosillas que casi mejor no me necesites [risas]. Venga, un abrazo enorme. Cuídate mucho, amigo", aseguró Rubiales eufórico.