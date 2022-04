Los detalles de la operación de Gerard Piqué y Luis Rubiales para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí continúan aumentando su dimensión mediática. Este miércoles El Confidencial destapa nuevos audios en los que se puede escuchar cómo el futbolista insistió en la mediación del presidente de la Federación para ir a los Juegos Olímpicos. Además, el diario destaca que se descartó un contrato con Qatar más ventajoso.

Atendiendo a la información publicada, el organismo que preside Luis Rubiales habría llegado a firmar un precontrato con Qatar para que la Supercopa se celebrara en ese emirato. Las condiciones del mismo no implicaban una penalización si se daba la ausencia de Real Madrid o FC Barcelona, una situación que sí se da en el caso de los papeles firmados con Arabia Saudí.

La Federación aceptó finalmente la oferta saudí, aceptando un contrato que generó 24 millones de euros en comisiones para Gerard Piqué.

La operación de Rubiales y Piqué también rozó el ámbito futbolístico, pues el central catalán aprovechó su buena relación con el presidente de la Federación para pedirle un favor: "Esta me la tienes que hacer, eh Rubi, me la tienes que conseguir, hostia. Me hace una ilusión que te cagas jugar los Juegos Olímpicos".

Rubiales no se negó: "Yo ya al míster se lo comenté y él lo sabe. Él tiene que tomar también las decisiones y yo desde luego ya sabes que encantado de echar una mano ahí. Por supuesto, hay que mantenerlo en secreto y el míster, si él confía, quiere y tira 'palante', yo encantadísimo. A mí me gustaría que vinieras hasta la absoluta, la otra, que te necesitamos más".

En todo momento Piqué quiso que se mantuviera un secretismo absoluto para evitar que otros jugadores se interesaran por el puesto disponible: "Si esto se filtra o lo que sea, va a haber otros jugadores que van a querer ir y tal, y para él va a ser un problema también, así que coméntale, sobre todo, que quede entre los tres y que si algún día quiere hablar yo me voy a Madrid en un momento y hablamos, ¿vale, crack? Y felicidades, tío. Creo que hemos hecho un contrato de la hostia con los saudíes".

Rubiales realizó la mediación, pero insistió a Piqué: "No lo sé, yo la verdad es que no le he querido dar ninguna indicación, ni presionarle ni al contrario". Días más tarde de esa conversación, ante la aparición en los medios de la predisposición de Sergio Ramos de sumarse al combinado olímpico, volvieron a charlar.

"Geri, esto que me dijiste de Sergio, me huele que es verdad, porque me han dicho que quiere hablar conmigo". Piqué respondió: "Lo de filtrarlo primero para meter presión es mucho de su estilo".

Finalmente, ninguno de los dos jugadores fue seleccionado.