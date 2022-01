Piqué publica su nómina en internet para desmentir que perciba 28 millones

El central del Barcelona Gerard Piqué publicó en su cuenta de Twitter un extracto bancario del 50% de su última nómina como jugador azulgrana para desmentir una información que aseguró que el central es el mejor pagado del primer equipo de fútbol.

Piqué colgó una imagen con la cifra de 2.328.884,39 euros correspondiente, según dijo, al 50% de su salario a fecha de 30 de diciembre de 2021.

Este mensaje se produce después de que el programa Onze de la Televisión de Cataluña (TV3) informara de que el central, Sergio Busquets y Jordi Alba son los tres jugadores del Barcelona que más cobran.

"Personajes como este cobrando de la televisión pública para defender a sus amigos. Aquí tienes el 50% de mi nómina cobrada a 30 de diciembre. Respétate un poco", escribió Piqué, en alusión a la publicación en Twitter del programa televisivo con la información explicada por el periodista Lluís Canut.

Personatges com aquest cobrant d’una televisió pública per defensar els seus amics. Aquí tens el 50% de la meva nòmina cobrada a 30 de desembre. Respecta’t una mica. https://t.co/luHsMMqJD8 pic.twitter.com/l4IAtqvexU — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 7, 2022

En dicha información, el periodista aseguró que Piqué cobraba 28 millones de euros brutos –antes de impuestos–.

Antes de la publicación de Piqué en sus redes sociales, el club subrayó que las cantidades publicadas "son erróneas" y "no se ajustan a la realidad".

"Además, en el caso de los tres primeros jugadores aludidos (Piqué, Busquets y Alba) da como fijas cantidades que, siendo variables, posiblemente nunca se llegarán a meritar", precisó la entidad.

Comunicado del FC Barcelona



Más información 👉 https://t.co/8a73HAqSsP pic.twitter.com/WV8GgYU4mv — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 7, 2022

Piqué lleva una semana muy agitada en las redes. El pasado lunes el central del Barcelona Gerard Piqué llamó "sinvergüenza" a Toni Freixa, en respuesta a una publicación en Twitter del excandidato a la presidencia en la que ponía en duda la dieta del jugador catalán.

"Entrecot con patatas fritas, huevo frito, cerveza para beber y una crepe con Nutella. ¿Os imagináis un futbolista profesional comiendo esto? Estoy diciendo uno eh, no generalizando", escribió Toni Freixa en la red social, un mensaje que pocos minutos después borró.

No obstante, Piqué recuperó la imagen del mensaje y respondió al exdirectivo del Barcelona: "Te has equivocado con el entrecot... era butifarra. El resto todo bien. Y ahora me haré un gintonic a tu salud. Ya puedes ir borrando los tuits, sinvergüenza".

T’has equivocat amb l’entrecot.. era botifarra. La resta tot ok! I ara em faré un gintonic a la teva salut! Ja pots anar borrant els tweets, pocavergonya. pic.twitter.com/tiYHuIw8HQ — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 3, 2022

No es la primera vez que ambos protagonistas se intercambian mensajes en las redes sociales. Hace unos días, el excandidato a la presidencia respondió a un mensaje de un periodista sobre la renovación del francés Ousmane Dembélé.

"Así son los jugadores. Ninguna sorpresa para mí. Pensar que renovaría a la baja para permitir así inscribir a un jugador recién fichado que juega en su misma posición, es de traca", publicó Freixa.

Piqué respondió a la publicación con el siguiente mensaje: "No generalices con el así son los jugadores. Es como si yo dijera así son los candidatos, no pagan a sus colaboradores".

No generalices con el “así son los jugadores”. Es como si yo dijera “así son los candidatos, no pagan a sus colaboradores”. — Gerard Piqué (@3gerardpique) December 29, 2021

Freixa no contestó a Piqué, pero este lunes escribió otro mensaje haciendo referencia a la primera discusión que tuvieron en la red social, si bien pocos minutos después decidió eliminar el texto.