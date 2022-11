Piqué se despide del Camp Nou: "En un futuro, volveré a estar aquí"

Tras disputar su último partido en el Spotify Camp Nou y dar una vuelta de honor, el futbolista del Barcelona Gerard Piqué se dirigió desde el césped a los aficionados azulgranas presentes en el estadio, a los que les prometió que "en un futuro" volverá al club. "Era el momento de darnos espacio, un poco de aire, y estoy convencido de que en un futuro volveré a estar aquí", dijo el central catalán que, poco después de pronunciar estas palabras, escuchó como muchos aficionados gritaban: "¡President!" ("¡Presidente!").

Piqué, que ante el Almería (2-0) jugó de inicio y recibió una ovación atronadora de su afición al ser sustituido en el minuto 84 por Andreas Christensen, se mostró visiblemente emocionado a lo largo de un discurso que empezó agradeciendo a todas las personas que ayudan a los futbolistas en su "día a día". "En la vida, cuando te haces mayor, te das cuenta de que amar a veces es irse", sentenció Piqué, que en ese momento tuvo que parar su discurso por la emoción.

El central barcelonés puso punto final a su discurso con una idea que ya mencionó en el vídeo en el que anunciaba su retirada: "Esto no es un adiós, ya me fui con 17 años y regresé. Mi abuelo me hizo socio el día que nací. Nací aquí y moriré aquí. ¡Visca el Barça, siempre!".

Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T — Gerard Piqué (@3gerardpique) November 3, 2022

Tras estas palabras, el central se retrató acompañado por su familia en el banquillo del Barcelona antes de dar unos toques en el tapete verde del Camp Nous con sus hijos.

2-0. SÓLIDO TRIUNFO ANTE EL ALMERÍA

El último baile de Gerard Piqué en el Camp Nou terminó con una más que notable versión del Barcelona, el club de su vida, frente al Almería, en un partido en el que el resultado (2-0) quedó eclipsado por el homenaje que el estadio azulgrana dedicó a una de sus leyendas más carismáticas. Ni el notable partido de Ferran Torres ni la resistencia almeriense en el primer tiempo. Tampoco Lewandowski, que erró un penalti en el primer tiempo, ni los goles que anotaron en la segunda parte Ousmane Dembélé y Frenkie De Jong. Todas las miradas estuvieron puestas en Piqué, que el jueves anunció por sorpresa su retirada como futbolista profesional.

Las 92.605 almas que llenaron el Camp Nou reconocieron antes, durante y después del partido la trayectoria de uno de los suyos, que se emocionó cuando en el minuto 84 el técnico Xavi Hernández decidió sustituirle por Andreas Christensen. Piqué abandonó el campo abrazado por todos sus compañeros y escuchando de fondo los aplausos de su afición, que se alargaron más de dos minutos. Fue el clímax de una noche de fútbol en la que el Barcelona mostró una buena versión que remató en el segundo tiempo con los goles que no transformó en unos brillantes primeros 45 minutos.

El central de La Bonanova se llevó la primera gran ovación ya desde los primeros segundos de un duelo que el Almería planteó con rotaciones. El Barcelona mandó, tuvo la pelota y se agarró a la presencia de Ferran Torres arriba, quien tuvo ocasiones para hacer el primero. Aunque la más clara fue un penalti marrado por Lewandowski, que hizo que el Barça tuviera que esperar hasta después del descanso para hacer el primero, obra de Dembélé a los tres de la reanudación.

De Jong, catorce minutos después, hizo el segundo para tranquilidad de Xavi y Piqué, que veía como la fiesta de su despedida era completa. Incluso Ansu Fati anotó, pero su gol fue anulado. El 2-0 fue el mejor fin de fiesta para el central, que duerme líder en su despedida.

FICHA TÉCNICA

2 - Barcelona: Ter Stegen; Balde, Piqué (Christensen, m.84), Marcos Alonso, Jordi Alba; Sergio Busquets (Gavi, m.68), Frenkie de Jong, Pedri; Dembélé (Raphinha, m.68), Lewandowski y Ferran (Ansu Fati, m.61).



0 - Almería: Fernando; Mendes, Kaiky (Babic, min.46), Ely (Eguaras, min.68), Chumi, Akieme; Melero (Puigmal, min.69), Robertone (Portillo, min.78), Samu; Leo Baptistao (Diego Mendes, min.46) y Ramazani.



Goles: 1-0, m.48: Dembélé. 2-0, m.62: De Jong.



Árbitro: Pablo González Fuertes (Comité Asturiano). Amonestó a Kaiky, Ferran Torres y Dembélé.



Incidencias: Partido disputado en el Camp Nou ante 92.605 espectadores.