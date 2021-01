Guerra entre un piloto vigués y su copiloto, que se baja del coche en pleno Dakar

El español Xavier Blanco, copiloto de su compatriota el gallego Ricardo Ramilo en la categoría SSV del Rally Dakar, denunció este jueves que fue abandonado en mitad de la prueba tras una fuerte discusión con su compañero y tuvo que ser rescatado por personal del equipo Buggy Master Team, versión que desmiente el piloto gallego, para quien el que se quedó "tirado" fue él.

"Me he bajado del coche y me ha dicho ahí te quedas y se ha ido, y por lo tanto es un abandono totalmente", explicó a Cuatro TV el propio Blanco, que cuenta con varias participaciones en el Dakar. "Me contrató por mi experiencia para poderlo guiar y enseñar pero no entraba mucho en razón, es un personaje singular y ya llevábamos varios días que me costaba mucho que me hiciera caso y llegó un punto que he visto que mi vida peligraba", dijo.

[El recorrido de Ramilo durante el incidente. DAKAR​]

"Cuando ves que el piloto no..., entonces pones en riesgo tu vida –continuó– y yo le digo que pare, me bajo para coger un poco de aire y me dice que ahí me quedo y se larga. Tuve la suerte de que 15 kilómetros antes había una asistencia y de que logré sacar la mochila donde llevo mi pasaporte y el teléfono vía satélite y pude contactar con el equipo y darle mi ubicación para que me recogiesen una hora y pico después".

Por su parte el piloto gallego Ricardo Ramilo negó esta versión y recordó que el incidente, que tuvo lugar en el kilómetro 170 de la undécima etapa "no ocurrió en ningún desierto" sino nada más salir de un control de carretera. "No es igual dejar a un persona en una calle que en el desierto donde se puede morir, es muy diferente", apuntó.

"Me lo pidió él (bajarse), el que me quedo tirado soy yo, que me quedo sin los cables, sin teléfono vía satélite y sin el cartón para poder sellar los controles de paso, y luego me entero que no puedo correr solo y eso tampoco me lo contó, con lo que me deja tirado él a mí", añadió Ramilo.

El piloto, que participa en su primer Dakar, contó que tras el incidente volvió a buscar a su compañero al lugar donde lo había dejado, que éste se escondió "detrás de unos árboles" y como no le encontraba, dio tres vueltas "y cuando lo veo me pongo a su lado y le digo que se suba, pero sigue enfadado y se va a esconder detrás de los árboles", por lo que continuó con su recorrido en solitario. Ambos están a la espera de conocer la decisión de los comisarios de la prueba.