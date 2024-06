El Pescados Rubén Burela FS apuesta por la continuidad en su proyecto de Primera

Las resacas son, casi siempre, amargas. Pero no es el caso de nuestros protagonistas. Del equipo masculino del Pescados Rubén Burela FS, que brindó, bailó, bebió y estalló en abrazos y sonrisas tras lograr el añorado ascenso a Primera División de fútbol sala tras ganar al Uma Antequera. Dos años después de bajar. Un año después de que el Alzira FS le quebrase esa posibilidad la campaña pasada.

Pero hay que pensar en el Burela FS que viene. El de Primera. Y en los despachos había una carpeta con un plan A, ascenso, y otra con un plan B, de Segunda. Elegimos la A. "Tenemos trabajo adelantado", dice David Rial, el técnico, aunque advierte que "el equipo que sube en play off sale perjudicado, porque las plantillas de Primera están cerradas y la mayoría de jugadores tienen equipo", advierte.

El plan es el que sigue. Jugadores con contrato: Isma, Alberto, Rikelme, Pitero, Quelle y Charly Callado, además de David Rial como entrenador. "También se tratarán otras renovaciones", asegura, como la de los porteros. "Y trataremos de fichar a jugadores que nos den un salto de calidad, de experiencia", concluye.

Un equipo comprometido y son sello propio

Pero antes de pensar en el mañana, disfrutemos del ayer. El primer envite con la diversión se vivió con la grada, sobre el parquet, con la afición, que nunca falla. El segundo, en las huestes naranjas. "En el vestuario liberamos la tensión del play off, tocamos el tambor, bebimos cerveza... Lo celebramos como merecía la ocasión", dice, cansando pero exultante. Un entrenador que ha creado un equipo de autor, muy identificable. "Somos un equipo muy comprometido, con compañerismo, disciplinados tácticamente, intenso, aguerrido, sobre todo en casa, donde queremos hacer los partidos dinámicos, un equipo de carácter", argumenta.

Rial pensó, como todos, que con el 4-1 el partido ya no se escapaba. "Por lo que hemos sido durante el año, era difícil que nos anotasen tres o cuatro goles, además estábamos bien, pero quizá hubo miedo a cerrar el partido, nos vimos muy por delante y hubo tensión, marcaron el segundo y el tercero y nos entraron dudas", reconoce.

Y reconoce que sufrió "mucho", durante la tanda de penaltis. Pero la recompensa fue inmensa. "Te acuerdas de poca gente en el momento, pero una vez estás más en frío, te acuerdas de mucha gente, de la familia que estuvo en la grada y los amigos, y me encantó como disfrutaba la gente", dice.

La experiencia del play off contra el Alzira FS

Cuenta recordar el play off de hace una temporada, cuando el Alzira FS quebró el ascenso del Burela FS, que partía como favorito. "Todos los que vivimos ese play off, Rikelme, Pitero, Lucho, Isma, Alberto, Michal (Kaluza) y yo ganamos esa experiencia, entendimos que el play off no tiene nada que ver con la Liga regular, y ha sido importante que el núcleo duro lo haya vivido para esta temporada", advierte.

Cuando se habla del Pescados Rubén FS, los focos van a Kaluza, que ha hecho una temporada excepcional, y a Isma, el jugador franquicia. Esos focos no apuntan a Alberto, que ha estado deslumbrante en el play off. Ha dado una clase de fútbol sala cada minuto que ha estado sobre el parquet. "Lo de Alberto ha sido increíble", corrobora Rial. "Desde que no juega Isma, él juega todos los minutos a un nivel muy alto; la temporada pasada, con David (Pazos) en su misma posición, tenía menos minutos, pero este año ha tenido un rol mucho más importante, y nos ha dado temple y tranquilidad", argumenta.