El Pescados Rubén FS recibe a un Benavente con el objetivo de defender la segunda plaza

El Pescados Rubén Burela FS afronta el primero de los últimos cuatro partido de Liga regular con la clasificación para el play off por el ascenso ya en el bolsillo y con el objetivo de defender la segunda plaza en la clasificación, que les daría ventaja de campo en todos los cruces en los play off. El primer paso lo puede dar este sábado en el pabellón Vista Alegre, donde recibe al Atlético Benavente a las 20.00 horas.

Un encuentro donde no estará el cierre lucense Isma. El jugador lleva arrastrando molestias en un tobillo y en el equipo prefieren no forzar su situación para que llegue en la mejor situación al momento clave de la temporada, que es cuando se jueguen los play off. El resto de la plantilla sí estará disponible para el técnico, David Rial.

El duelo en Vista Alegre es entre dos equipos con dos trayectorias antagónicas. Mientras los mariñanos pelean por el ascenso, el conjunto castellano apuras sus opciones para no descender a Segunda B, aunque lo tiene muy complicado. Pero a pesar de su clasificación, ha sido capaz de empatar con equipos como el O Parrulo o perder por la mínima en muchos duelos.

Aún así, hay que remontarse hasta el 18 de febrero, hace dos meses, para situar un triunfo del conjunto castellano, cuando venció por 5-2 al El Valle. Desde entonces, solo ha conseguido dos empates (2-2 ante O Parrulo y 4-4 ante el Sala 5 Martorell) y ha caído con estrépito en algunos partidos, como el 12-1 que le endosó el Unión África Ceutí hace dos jornadas.

"Tras conseguir entrar en el play off, ahora queremos ganar este partido para asegurar la segunda plaza", dice el brasileño Rikelme Alves Ribeira. "Es un rival peligroso, que necesita tanto o más que nosotros los tres puntos, por lo que espero que sea un partido complicado", dice el jugador brasileño.

Sobre el Atlético Benavente, asegura Rikelme que "tiene un juego más individual, con jugadores corpulentos, y jugando más libre; nosotros tenemos que tener paciencia y que el balón gire", dice el ala sudamericano, que espera que "la afición nos acompañe como siempre, porque la necesitamos, y así celebramos nuestro pase al play off por el ascenso", concluye.

El máximo rival por la segunda plaza del Pescados Rubén Burela FS es el Alzira, que juega en la cancha del Sala 10 Zaragoza, quinto en la clasificación, con siete puntos menos que el Alzira, y que está en plena lucha por consolidar su plaza de play off de ascenso. Un partido entre el tercero y el quinto. El otro equipo que está en play off, los ferrolanos de O Parrulo, se miden al Sala 5 Martorell en tierras catalanas. A priori es un rival sencillo para los del alfocego Juanma Marrube.