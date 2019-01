Las peñas del Dépor dan su versión de los incidentes en Mallorca y denuncian una "persecución"

La Federación de Peñas del Deportivo dio este martes su versión sobre los incidentes que se imputan a algunos de los aficionados del club gallego el pasado fin de semana en Mallorca.

La Policía Nacional identificó a veinte aficionados del Mallorca y del Deportivo que se enzarzaron el sábado por la noche en discusiones y peleas antes y después del partido disputado en el estadio Son Moix, que finalizó con la victoria mallorquinista por 1-0.

La Federación de Peñas sostiene que sus aficionados "en ningún momento fueron partícipes de las peleas de las que se habla". "En el primero de los ataques, que tuvo lugar a las 19.00 horas", apunta la asociación de aficionados, los peñistas y seguidores del Deportivo "estaban tranquilamente y sin molestar a nadie, haciendo la previa" del partido en un local próximo a Son Moix.

"Estamos hartos de que se trate de criminalizar a nuestra gente", dice la Federación de Peñas

"Fue en ese momento cuando un grupo de radicales del club local irrumpió en la fiesta y trató de liarse a golpes con todo el que se encontrara a su paso", relata la Federación.

Añade que en el segundo de los incidentes los hechos sucedieron de una manera similar: "Mientras dos deportivistas estaban tranquilos en un local, fueron agredidos por dos seguidores radicales mallorquinistas".

Apunta, igualmente, que algunos de los aficionados del Deportivo "además de tener que aguantar la emboscada y el ataque, fueron identificados para ser sancionados", según la nota de prensa de la Policía Nacional.

Un relato con el que discrepa al no entender "que estar en un local y ser agredido sea constitutivo de un delito y deba llevar asociado una sanción". "Estamos hartos de que se trate de criminalizar a nuestra gente, perseguida desde hace tiempo", indican.

LA VERSIÓN POLICIAL. Según la Policía Nacional, a las 19:45 horas se produjo el primer enfrentamiento, en el que resultaron heridos leves varios hinchas del conjunto gallego y al finalizar el partido, una parte del dispositivo policial acompañó a los seguidores del Deportivo a la salida del estadio, donde se registró un segundo enfrentamiento, esta vez verbal, con aficionados mallorquinistas.

Más tarde, a las 00:30 horas, en la confluencia del Cami del Reis y Camí Sa Vileta, se produjo otra pelea entre aficionados radicales de ambos equipos, que se agredieron de manera "violenta" con patadas y puñetazos, según la Policía Nacional.

Tino Fernández, en el juzgado por la demanda de Miguel Otero

El presidente del Deportivo, Tino Fernández, ha defendido este martes en el Juzgado de lo Mercantil número 2 de A Coruña la validez de su reelección.



El dirigente aclaró que el Consejo de Administración desestimó la solicitud de una junta de accionistas que había pedido un grupo de socios y endureció las medidas de delegaciones siguiendo las indicaciones de la asesoría jurídica.



Fernández compareció ante la jueza por la doble demanda que presentó el accionista Miguel Otero, exdirectivo del CD Lugo, contra la decisión del Consejo de no acceder a su petición de convocar una asamblea para anticipar las elecciones y la de impugnar la convocatoria posterior que hizo el club para celebrar una junta en la que resultó reelegido el actual Consejo de Administración.



Otero, que se postulaba como candidato a la presidencia pero no llegó a presentarse a la asamblea de julio, considera que el modelo de delegación de acciones no se ajusta a la ley de sociedades de capital ni a los estatutos del club y solicita la impugnación de la Asamblea y la imposición de costas.



El Deportivo rechazó los argumentos de la parte actora y solicitó la desestimación de la demanda, también con imposición de costas.