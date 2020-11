El pasado sábado, con motivo del descanso de la competición en el fútbol femenino, el Viajes Interrías y el Deportivo Abanca decidieron disputar un encuentro amistoso que fue noticia no tanto por el partido en sí, sino por el gesto de Paula Dapena, una jugadora del Interrías que decidió no apoyar el minuto de silencio que se guardó por el fallecimiento de Diego Armando Maradona.

La pontevedresa explicaba horas después que "cuando estábamos de camino una compañera nos enseñó una circular de la Federación Española en la que ponía que teníamos que guardar un minuto de silencio por Maradona", un mensaje que después "lo confirmó el cuerpo técnico en el vestuario. Ellos saben de sobra cuales son mis ideales en cuanto al feminismo y mientras nos estaban informando, me miraban y se reían y, en ese momento, yo dije que no lo iba a guardar, que si tenía que sentarme en el suelo, lo haría".

Un vez informó a sus compañeras de que no pensaba rendir homenaje al exjugador, Paula en vez de tomar la decisión de no salir al campo optó por llevar un cabo un gesto que llamase la atención. "El hecho de sentarme fue reivindicativo. Si no llego a saltar al campo solo se hubiese notado que faltaba una jugadora", afirma Dapena que asegura que "el gesto de sentarme en el suelo y darme la vuelta era mucho más llamativo y reivindicativo". Y así lo hizo, durante el tiempo que duró el homenaje estuvo sentada en el suelo dando la espalda a la grada.

Un gesto que no pasó desapercibido ni dentro, ni fuera del campo. "En el descanso el entrenador del equipo rival me preguntó a que venía el gesto. Le expliqué que lo había hecho por que no estaba a favor de guardar un minuto de silencio por Maradona y me felicitó, me dijo que él tampoco estaba de acuerdo con haberlo hecho", una felicitación que se convirtió, con el paso de las horas, en muchas más.

repercusión. La foto y la historia de Paula Dapena se hizo viral a través de Twitter. En las horas siguientes a la publicación los mensajes comenzaron a llegar a los diferentes perfiles sociales de la pontevedresa. "La verdad es que he recibido un gran número de mensajes positivos, de gente que me aseguró que no estoy sola y que me felicitaban por mi gesto y mi valentía", afirmó Dapena.

Sin embargo no todos fueron buenos, ya que a lo largo del día de ayer otros de carácter negativos comenzaron a llegar. En las primera horas apenas se habían producido: "Tuve cuatro o cinco malos", explicaba Paula. Pero con el paso de las horas fueron a más "la noticia llegó a Argentina y empezaron a caer todas las críticas juntas", unas crítica que se transformaron, en algunos casos, en insultos o "en el chiste fácil de Das Pena".

❌🔟 Una futbolista se negó a homenajear a Maradona y se puso de espaldas



🔹 Paula Dapena, jugadora del Viajes Interrías FF, se sentó y se dio vuelta cuando su equipo le rendía tributo a Diego



👎 Su equipo terminó perdiendo 10 a 0



👉 https://t.co/yoet2sEXG1 pic.twitter.com/psHFSfXkCJ — Diario Olé (@DiarioOle) November 29, 2020

Sin embargo ni las malas palabras le hacen cambiar de opinión. La jugadora del Interrías, siguiendo sus ideales, decidió tomar una decisión de la que no se arrepiente y la cual defiende y seguirá defendiendo.

"Me parece hipócrita la gente que el día 25 subió un mensaje a sus redes sociales apoyando el Día Contra la Violencia de Género y, horas después, subió otro lamentando la muerte de Maradona", una serie de gestos que no sentaron nada bien a la pontevedresa. "Yo no lo hice y quise mostrar mi desconformidad con el minuto de silencio" que la Federación Española les obligó a llevar a cabo. Un gesto que ahora recorre el mundo y que está recibiendo un gran número de aliados.