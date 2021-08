Pau Gasol, elegido miembro del COI en representación de los deportistas

Pau Gasol, el más votado entre los candidatos, ha sido uno de los cuatro deportistas elegidos por sus compañeros participantes en los Juegos de Tokio para representarles en la asamblea del Comité Olímpico Internacional (COI), a la que se incorporará cuando terminen estos Juegos.

Treinta deportistas presentaron su candidatura para cubrir las cuatro plazas que quedan ahora vacantes en la Comisión de Atletas del COI.

Votaron 6.825 deportistas, el 61,2 % de los participantes en los Juegos, y Gasol recibió 1.888 apoyos.

Los otros tres elegidos, que completan el grupo de los cuatro más votados, fueron la ciclista polaca Maja Martyna Wloszczowska (1.674 votos), la nadadora italiana Federica Pellegrini (1.658) y el esgrimista japonés Yuki Ota (1.616).

Su mandato durará hasta los Juegos de Los Ángeles 2028.

Gasol, que anunció este martes su retirada de la selección española, es el segundo deportista español que accede a la asamblea del COI tras Manel Estiarte, que fue representante de los atletas entre 2000 y 2004.

Otros aspirantes que no resultaron elegidos fueron la gimnasta uzbeka Oksana Chusovitina, el velerista argentino Santiago Lange, el nadador brasileño Thiago Pereira, el triatleta británico Alistair Brownlee o el karateca venezolano Antonio Díaz.

Las votaciones se desarrollaron entre el 13 de julio y el 3 de agosto en once sedes distintas y han sido auditadas para garantizar su limpieza.

Entre los cuatro nuevos miembros del COI suman 18 Juegos Olímpicos y nueve medallas.

Pau Gasol ha participado en cinco ediciones y ganó la plata en Pekín 2008 y Londres 2012 y el bronce en Río 2016.

RETIRADA. Gasol no aclaró si continuará jugando en baloncesto de clubes. "Ya veremos si me retiro o no, eso lo decidiré mas adelante, de momento tengo que ir digiriendo todo lo que estoy viviendo", señaló el mayor de los hermanos Gasol, después de que ambos anunciaran el final de su etapa en el equipo nacional este martes.

Pau Gasol explicó que la selección tiene "una importancia enorme" en su trayectoria deportiva. "No se concibe mi carrera sin mi participación, compromiso y recorrido con la selección española, me ha hecho sentir cosas, vivir momentos tan especiales, únicos e irrepetibles, eso me quedará para siempre", aseguró.

El interior dijo estar "aún asimilando" lo vivido en los últimos días y aseguró que no se arrepiente de la decisión de no volver a jugar con España.