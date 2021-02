Pau Gasol confirma su regreso al Barcelona

El Barça anunció este martes el regreso, 20 años después, de Pau Gasol "para disputar el tramo final de la Euroliga y la Liga Endesa", según precisó el club azulgrana en redes sociales.

El pívot de Sant Boi de Llobregat, de 40 años y que lleva sin jugar desde marzo de 2019 por una lesión en el pie izquierdo, ha firmado un contrato hasta el 30 de junio de 2021.

Gasol jugó en el primer equipo del Barça de 1999 a 2001, antes de marcharse a la NBA, en la que ha estado las últimas 18 temporadas.

En la liga profesional estadounidense ha disputado 1.362 partidos, ha conseguido dos anillos de campeón (2009 y 2010) y ha jugado 6 veces al partido de las estrellas.

Very happy to come back home.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

