Pablo Laso, entrenador del Real Madrid y que está ingresado en el hospital universitario Sanitas la Moraleja de Madrid tras haber sufrido un infarto de miocardio, se ha sometido a un cateterismo y se encuentra estable, informa el club.

"Nuestro entrenador Pablo Laso ha sido sometido a un cateterismo en la tarde de hoy. Se encuentra estable y pasará la noche en observación en la UCI del Hospital Universitario Sanitas La Moraleja", señala el club en un breve comunicado.



El Real Madrid informó a primera hora de la tarde de que su entrenador sufrió "un infarto de miocardio".

"El Real Madrid C. F. comunica que nuestro entrenador Pablo Laso se encuentra ingresado en el Hospital Universitario Sanitas La Moraleja tras haber sufrido en la madrugada de hoy un infarto de miocardio", reza la nota de la entidad madridista.

Para este lunes estaba prevista una comparecencia telemática con el técnico como previa del tercer partido del playoff ante el Baskonia que se disputará el próximo martes en Vitoria.

El técnico, según algunas informaciones, se encuentra estable a la espera de las pruebas que le realicen los médicos para tratar de encontrar las causas y la gravedad del infarto.

El entrenador vitoriano de 54 años, no tenía antecedentes de problemas cardíacos, y solo se había perdido algunos partidos en el mes de diciembre cuando contrajo el covid-19 durante la pandemia. Hace 8 años, en junio de 2014, dirigió partidos en silla de ruedas debido a una lesión en el tendón de aquiles.

Este sábado, Laso dirigió con normalidad el segundo partido ante el Baskonia, que significó el 2-0 para el Real Madrid, después acudió a la sala de prensa y se desplazó a su domicilio. Fue de madrugada cuando sintió los síntomas y fue trasladado al hospital.

En principio, su primer ayudante Chus Mateo se hará cargo del equipo en el tercer partido de la eliminatoria de semifinales, el próximo martes en Vitoria contra el Baskonia.

Entre los muchos mensajes de apoyo que recibió el entrenador del Real Madrid figura el de Dzanan Musa, la estrella del Río Breogán que jugará, con casi total seguridad, en el Real Madrid la próxima temporada. "Que triste noticia. Recupérate pronto, entrenador", escribió el jugador bosnio en Twitter.

What a sad news.. get well soon, coach!#pablolaso