Pablo Laso agradece los mensajes de apoyo recibidos y dice encontrarse "perfectamente"

Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, ha querido agradecer, ya desde su domicilio tras recibir el alta hospitalaria, "todos los mensajes" añadiendo que se encuentra "perfectamente".

"Gracias a todos por vuestros mensajes. Gracias a todo el equipo médico del Hospital Universitario Sanitas La Moraleja", dice en sus redes sociales.

Ya estoy en casa, y me encuentro perfectamente.



He tenido la suerte que la vida me ha dado un aviso.



Como me dijo el Dr. ayer, estoy mejor que hace 5 días.



Con fuerza y ganas de volver cuanto antes. pic.twitter.com/FYcMRDU8D2 — Pablo Laso (@pablolaso) June 7, 2022

"Ya estoy en casa, y me encuentro perfectamente. He tenido la suerte que la vida me ha dado un aviso. Como me dijo el doctor este lunes, estoy mejor que hace 5 días. Con fuerza y ganas de volver cuanto antes", concluyó el entrenador.



Esta misma tarde el Real Madrid se enfrentará en Vitoria contra el Baskonia en el tercer partido del playoff de semifinales de la liga Endesa, 2-0 para el Madrid, a las órdenes de su primer ayudante, Chus Mateo.



El entrenador ya habría comunicado al equipo, de primera mano, su situación y la buena evolución que está teniendo del infarto que sufrió en la madrugada del sábado al domingo, lo que sin duda permitirá a los jugadores centrarse solo en el partido.