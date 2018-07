Özil: "No jugaré con Alemania mientras tenga este sentimiento de racismo"

A través de su cuenta en Twitter Mesut Özil ha anunciado que deja la selección alemana. El jugador, con raíces en Turquía, denuncia el "racismo" y la "falta de respeto" por parte de la afición en los últimos meses.

La polémica comenzó con una foto del jugador del Arsenal con Erdogan, presidente de Turquía. Özil ha aclarado que se realizó esta instantánea por respeto al país de sus padres y que la hubiera hecho con cualquier presidente de Turquía, sin importar quién fuera.

A raíz de este momento Özil comenzó a ser abucheado por la afición alemana, lo que le ha llevado a tomar la decisión de no volver a ser parte del equipo nacional.

The past couple of weeks have given me time to reflect, and time to think over the events of the last few months. Consequently, I want to share my thoughts and feelings about what has happened. pic.twitter.com/WpWrlHxx74