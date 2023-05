Otros casos de racismo en el fútbol: "Vaite na patera, negro de merda"

Los campos de la provincia de Lugo no son ajenos al racismo en el fútbol. Esta misma temporada se registró un suceso de índole racista en Meira, donde un jugador del Alfoz recibió insultos despreciables. "Vaite na patera" o "negro de merda" fueron algunas de las cosas que tuvo que escuchar un futbolista del equipo mariñano.

La directiva del Alfoz aseguró tras el encuentro que no se trató de un hecho aislado. Los gritos racistas empezaron en la primera parte, se paró el partido y, tras el descanso, volvieron los comentarios hacia el jugador. Se detuvo el choque durante cinco minutos y, tras reanudarse, el futbolista fue silbado, por lo que, abatido, pidió el cambio y abandonó el terreno de juego.

Yanis, exjugador del CD Lugo, en Fuenlabrada

Un jugador del CD Lugo pasó por una experiencia similar en la temporada 2019-20. El equipo rojiblanco visitaba el campo del Fuenlabrada y el francoargelino Yanis Rahmani tuvo que escuchar insultos racistas desde un sector de la grada.

Yanis advirtió de la circunstancia al juez de línea y fueron los jugadores del Fuenlabrada los que tomaron cartas en el asunto. Hablaron con los aficionados y les pidieron tranquilidad, al tiempo que aseguraron a Yanis que, en el caso de que escuchasen algo, serían los primeros en atajar la situación.

Más casos en el fútbol español

Han sido varios los episodios con tintes racistas registrados en el fútbol español y tal vez uno de los más llamativos haya sido el protagonizado en abril de 2021 por Juan Cala y Mouctar Diakhaby en un Cádiz- Valencia.

Diakhaby acusó a Cala de haberlo llamado "negro de mierda", algo que el defensa del Cádiz negó en todo momento. El valencianista amenazó con irse del campo, pero después de unos minutos las aguas volvieron a su cauce y el partido se reanudó, sin Diakhaby en el campo.

Más de dos años después, la herida no se ha cerrado, como se pudo comprobar tras lo sucedido en Mestalla. Así, Diakhaby, mostró su apoyo al brasileño Vinicius Júnior tras mandar callar a Juan Cala, que puso un mensaje en su cuenta de Twitter durante el Valencia-Real Madrid.

"Hoy Paulista y el amigo (en referencia a Diakhaby) no se han ido del campo dolidos, ¿no? Hoy no hay comunicados, ni vídeos, hoy la afición ejemplar no sale a culpar, ¿no? El tiempo y solo el tiempo pone a cada payaso en su sitio", puso el domingo.

Cala en la red social, a lo que Diakhaby le contestó que "sigues hablando porque te han protegido muy bien, así que cállate un rato". Además, el central valencianista expresó: "Y sí, por supuesto que apoyo a Vinicius contra los insultos racistas que recibió de algunos aficionados y espero que mi club haga lo necesario para sancionar fuertemente a los que cometieron estos actos. No decir nada es ser cómplice".

El punto de inflexión en este tipo de situaciones la marcó Samuel Eto’o en el año 2006. El Barcelona jugaba en Zaragoza y, después de recibir insultos racistas, el camerunés se plantó. "Ya no juego más", dijo, y realizó un conato de abandonar el terreno de juego. Poco después volvió el campo, pero su gesto marcó un antes y un después, pues en España, hasta esa época, era normal escuchar gritos de "uh, uh, uh" (una onomatopeya que reproduce los sonidos emitidos por los monos) cada vez que un jugador negro tocaba el balón y el partido seguía como si nada sucediese.

Esos gritos los tuvo que soportar Iñaki Williams, jugador del Athlétic de Bilbao, en enero de 2020 cuando fue sustituido durante un choque en el campo del Espanyol. Además, un aficionado hizo gestos imitando a un simio. Todo ello derivó en la primera causa abierta por insultos racistas en la grada de un partido de fútbol profesional en España. La investigación se inició tras la denuncia presentada por la Liga de Fútbol Profesional ante la Fiscalía de Barcelona.

La lista de futbolistas que sufrieron el racismo en primera persona es más amplia. Wilfred, Kameni, Marcos Senna, Umtiti, Alves, Roberto Carlos... Una lista que abochorna a todo un país.