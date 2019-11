Óscar García: "Entrenar al Celta es un reto muy ilusionante”

Óscar García Junyent, que será presentado en las próximas horas como nuevo entrenador del Celta de Vigo hasta final de temporada, aseguró este martes a su llegada a Vigo que dirigir al conjunto gallego le parece un reto “muy ilusionante”.

El sustituto de Fran Escribá en el banquillo de Balaídos llegó pasadas las diez de la mañana en el aeropuerto de Lavacolla (Santiago de Compostela), y desde allí se desplazó por carretera hasta la sede del Celta, donde lo esperaba el presidente y máximo accionista de la entidad, Carlos Mouriño.

“El Celta siempre ha sido uno de mis equipos preferidos por su manera de entender el fútbol y por su afición”, declaró a los periodistas García Junyent, que encara “muy ilusionado” su primera experiencia como entrenador de Primera División tras su paso por Inglaterra, Grecia, Francia o Austria.

“Venimos en una situación complicada pero con muchas ganas de sacar al Celta de ahí abajo lo más rápido posible. Es un reto bonito, ilusionante”, apuntó el ex futbolista, que se marca como objetivo que la afición disfrute: “Queremos poner al Celta donde se merece, dar un buen espectáculo”.

García Junyent no quiso hablar sobre los motivos que han llevado al Celta a caer a la zona de descenso, “desde fuera se pueden ver unas cosas y desde dentro otras”, y ahondó en que tener “buenos jugadores” no es sinónimo de éxito: “Con eso no nos llega, los hechos y los puntos están ahí”.