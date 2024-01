Oficial: la Fórmula Uno volverá a Madrid en 2026

Madrid albergará el Gran Premio de España de Fórmula Uno a partir de 2026 y hasta 2035 en un circuito semiurbano en el entorno del recinto ferial de Ifema, un proyecto que nace para convertirse en "el mejor" circuito y sin la aspiración de arrebatar el campeonato a Cataluña, según ha asegurado la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

"A mi me gustaría que estuviera también en Barcelona, no quiero que ningún proyecto de ningún tipo se vaya de una región española, me gustaría que siguiera en las dos, pero no depende de nosotros", ha afirmado Díaz Ayuso en declaraciones a los medios tras el acto de presentación en Ifema.

Tras nueve años disputándose en el Circuito del Jarama hasta 1981, el Gran Premio de España regresa en 2026 a Madrid 45 años después, con un trazado semiurbano que, a falta de la homologación de la FIA (Federación Internacional del Automóvil), tendrá un trazado de 5,47 kilómetros y 20 curvas, y un tiempo estimado de vuelta, en calificación, de aproximadamente un minuto y 32 segundos.

🇪🇸'Spain is different'



💃Así se ha reinterpretado el himno de la @F1 para la presentación del próximo GP de Madrid



Aquí todos los detalles: https://t.co/ozFpkk3p9J pic.twitter.com/QOuHgBPLSX — Teledeporte (@teledeporte) January 23, 2024

A diez minutos del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas y con posibilidad de poder llegar en Metro y autobús, el circuito pasará por Ifema, en cuya entrada principal estará ubicada la línea de meta, seguirá por el túnel del recinto ferial hasta la curva de Valdebebas, para volver por la calle de Ribera del Sena.

Díaz Ayuso, el presidente de la Fórmula Uno, Stefano Domenicali, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, han presentado este martes el nuevo proyecto que la Comunidad de Madrid estima que aportará a la región 450 millones de euros anuales y más de 10 mil puestos de trabajo directos.

La idea del proyecto surgió del presidente del Comité Ejecutivo de Ifema, José Vicente de los Mozos, quien desde su llegada a la institución en 2020 quiso traer a Madrid la Fórmula Uno para convertir a la capital en "referencia del calendario internacional".

Los motivos para proponer a Madrid como sede fueron las posibilidades que ofrece el recinto ferial, con instalaciones de más de 2.000 metros cuadrados, paddock cubiertos o la accesibilidad en la zona en transporte público, ubicado a pocos kilómetros del centro de la ciudad, lo que evitará que se "paralice" la urbe durante el campeonato, ha destacado De los Mozos, que también ha ensalzado que el de la capital será "el más sostenible" del calendario.

Díaz Ayuso ha subrayado que el Gran Premio que se celebrará en la capital nace con la "ambición" de convertirse "en el mejor", que no hubiera sido posible, ha dicho, sin que la Fórmula Uno apostara por la capital, y gracias a la colaboración estrecha entre todas las instituciones.

El alcalde de la capital ha proclamado que Madrid aspira a tener "el mejor Gran Premio de Fórmula Uno que se organiza a lo largo y ancho de todo el mundo" y ha cifrado la asistencia prevista a la prueba en 110.000 personas.

El regidor, que ha rendido tributo a los quince pilotos españoles que participan en la Fórmula Uno, así como al Carlos Sainz padre, presente en el acto, que recientemente ha ganado el Rally Dakar, ha garantizado que devolverá la "confianza" depositada y se ha dirigido a Díaz Ayuso para asegurar que "todo lo que nos propongamos en Madrid lo podemos conseguir, porque esa es la esencia de Madrid en estos momentos, que no hay reto que se nos resista".

Con un espectáculo de flamenco de la versión españolizada del himno de la Fórmula Uno, la llegada del Gran Premio de España a la capital se ha presentado en las instalaciones de WAH Madrid, en un acto en el que no ha asistido ningún ministro, solo el director general del Consejo Superior de Deportes, Fernando Molinero.