La odisea del Paiosaco: tirados en la A-6

El Paiosaco sufrió una auténtica odisea este lunes por culpa de la nieve. El equipo de A Laracha debía jugar en O Barco en un partido correspondiente a la décima jornada de Tercera. Sin embargo, su autobús los dejó tirados en la A-6, a la altura de As Nogais. Aunque contrataron otro y pudieron llegar a la localidad ourensana, no pudieron transportar el material deportivo, pues la maleta de su bus original no se podía abrir.

Una vez en el campo, la directiva del CD Barco pudo facilitarse varios pares de botas, pero solo siete de espinilleras, con lo que el árbitro solo dejaba al equipo coruñés iniciar el partido con ese número de jugadores, que es el mínimo que permite el reglamento. Ante esa situación, y teniendo en cuenta que muchas de las botas que logró reunir el Barco eran de tacos de goma y estaban en mal estado, el Paiosaco decidió no disputar el partido.

Ahora será la Federación la que adopte una decisión sobre el partido aplazado, aunque todo apunta a que se le dará por perdido el duelo al Paiosaco por un resultado de 3-0.