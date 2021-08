Nico González, hijo del deportivista Fran, debuta con el Barça en partido oficial

El partido que enfrentó este domingo a FC Barcelona y Real Sociedad fue el primero de esta liga para ambos equipos, el primero de la era sin Messi y también el primero oficial que disputa el gallego Nico González con el primer equipo del Barça. El centrocampista, hijo del deportivista Fran González, entró en el minuto 83 para sustituir a Sergio Busquets.

A sus 19 años, ya había disputado algún amistoso de la pretemporada y ahora da un paso más en una carrera que lo ha llevado desde los 11 por todas las categorías del fútbol formativo azulgrana. Con el Barça B debutó con 17 años.

