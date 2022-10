Neymar: "Era Barcelona o Madrid, pero mi corazón siempre quiso ir al Barça"

El delantero del PSG Neymar da Silva ha declarado este martes en la Audiencia de Barcelona, que juzga su fichaje presuntamente fraudulento por el Barça, que nunca contempló ir al Real Madrid, porque su "corazón" siempre ha sido azulgrana.

Neymar, que solo ha contestado a las preguntas del fiscal y de sus abogados, ha querido agradecer al presidente de la Sección Sexta que juzga el caso, José Manuel del Amo, que le dejará ausentarse de la primera sesión.

Y es que el jugador voló a Barcelona después de ganar el clásico de la Liga francesa, disputado el domingo por la noche, con un gol suyo ante el Olympique de Marsella (1-0).

"Le doy las gracias, porque la verdad es que estaba muy cansado", le ha dicho al magistrado, quien ha defendido el trato favorable que le ha dispensado como acusado pese a que "seguramente gane en un día lo que el resto de acusados debe ganar en un año".

Del Amo, futbolero confeso, ha dispensado a Neymar de asistir a todas las sesiones del juicio y ha adelantado su declaración "para que pueda jugar ante el Ajaccio el próximo viernes, el partido de Champions de la semana que viene frente el Macabbi Haifa (25 de octubre) y contra el Troyés, el próximo 29". En resumen, "para que pueda hacer su trabajo, que no es otro que jugar a fútbol".

Además, el futbolista brasileño, para el que el Ministerio Fiscal solicita 2 años de cárcel y 10 millones de multa por un delito de corrupción en los negocios, podrá ejercer el turno de la última palabra por videoconferencia el 31 de octubre, último día del juicio.

En una tan esperada como breve comparecencia ante el tribunal, Neymar Jr. ha asegurado que "nunca" participó en las negociaciones de su fichaje, sino que todo lo lleva su padre y representante, Neymar da Silva, que ha declarado a continuación.

El padre del astro brasileño es administrador, al 50% con su mujer, Nadine Gonçalvez, de la empresa N & N Consultoria Esportiva, la empresa familiar que lleva la representación de Neymar y que ingresó del Barcelona 60 millones por diversos conceptos.

El club azulgrana pagó además al Santos otros 25 millones: 17,1 por el traspaso y 7,9 por la opción preferencial que jamás ejerció sobre tres jóvenes promesas del equipo brasileño.

Sin embargo, el fondo DIS, que ejerce la acusación particular, solo percibió 6,8 millones de toda la operación, pese a tener un 40% de los derechos de traspaso del delantero.

"En noviembre de 2011 firmamos con el Barcelona un acuerdo de prioridad para incorporar en 2014 a Neymar, que ya podría firmar como agente libre", ha explicado su padre, quien al igual que su hijo solo ha contestado a preguntas de la fiscalía y de sus abogados.

En este sentido, Neymar da Silva ha recalcado que contaba con una carta firmada por el presidente del Santos, Odilio Rodrigues, que también está acusado en la causa, para poder negociar con el Barça.

Preguntado por qué no informó a DIS de esas negociaciones, como poseedor del 40% de los derecho federativos del futbolista, el padre de Neymar ha sido claro: "Informar a DIS es responsabilidad del Santos; no mía".

La suya, como ha recalcado, era "conseguir el mejor contrato posible" para su hijo, que "desde niño quiso jugar en el Barcelona", pese al interés del eterno rival: "El Real Madrid ha siempre ha hecho ofertas a Neymar desde 2009".

En cualquier caso, Neymar Da Silva, para el que el fiscal pide 2 años de cárcel por un delito de corrupción en los negocios -la misma pena que su hijo- ha exonerado a su mujer, para la que el ministerio público solicita una pena de un año de prisión por el mismo delito, de cualquier responsabilidad de la gestión en el fichaje. "En N & N, ella se encargaba de la parte de representación y yo de la administrativa", ha resumido.

En el caso conocido como Neymar 2, el Ministerio Fiscal también solicita 5 años de prisión y 10 millones de euros de multa para el expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell por los delitos de corrupción en los negocios y estafa y 3 años de cárcel por el delito de estafa para el expresidente del Santos Odilio Rodrigues.

Sin embargo, pide la absolución para el también expresidente de la entidad azulgrana, Josep Maria Bartomeu, vicepresidente cuando ocurrieron los hechos, al entender que pese a firmar los contratos presuntamente fraudulentos para fichar al delantero del Santos, entre 2011 y 2013, no formó parte activa de las negociaciones.

También están siendo juzgadas por su participación en el caso tres personas jurídicas: el FC Barcelona, el Santos FC y N & N Consultoría Esportiva, para los que la fiscalía solicita penas de multas de 8,4, 7 y 1,44 millones de euros, respectivamente.

Florentino Pérez explica que el Madrid quiso a Neymar

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha contado este martes al declarar como testigo en el juicio por el caso Neymar 2 que su club negoció con el jugador para ficharlo, pero que el delantero "quería ir al Barça".

Florentino Pérez ha declarado por videoconferencia en la segunda sesión del juicio que empezó este lunes en la Audiencia de Barcelona.

Ha concretado que en 2011 le ofrecieron 45 millones por el total del fichaje y que en 2013 el club subió la oferta, fijando en 36 millones solo la parte relativa a los derechos federativos.

"Los jugadores van donde ellos quieren y en ese caso yo creo que Neymar quería ir al Barça", ha contestado al preguntársele por qué el jugador no fue al Real Madrid a pesar de esta oferta.

En cambio, ha dicho no recordar ninguna reunión con representantes del grupo Dis, propietario del 40% de los derechos federativos de Neymar y que está personado como acusación particular en la causa porque se ve perjudicada al no haber percibido la cantidad que le correspondía del traspaso.