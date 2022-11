Los blogs de caza han aumentado casi tanto como las mujeres cazadoras. Ellas se mueven bien en las redes, dan a conocer su actividad y generan debate.

¿Cómo empezó a cazar?

Mi padre fue cazador y recuerdo perfectamente de pequeña ir de caza con él, pero por trabajo tuvo que dejarlo. Gracias a mi pareja retomé el contacto con la caza, primero como acompañante y después, ya hace más de 20 años, como cazadora.

¿Dónde caza habitualmente?

Cazo por toda España. Para un cazador no hay kilómetros ni horas de coche que le quiten la ilusión por salir al monte.

Además de predicar con el ejemplo en el monte, sienta cátedra en las redes sociales.

Comencé en redes sociales en 2013 para enseñar lo que forma parte de mi vida, tanto profesional como personal. Mi pareja y yo vamos al campo varios días a la semana a llenar comederos y bebederos cuando los animales lo necesitan, a limpiar el monte, a cazar… Enseño lo que realmente hacen los cazadores, cuidar el entorno, porque no todo se limita a abatir un animal. También es importante dar a conocer la carne salvaje, sus propiedades, porque todo lo que cazamos nos da de comer.

"Comencé a diseñar ropa porque cuando empecé a cazar no encontraba lo que necesitaba"

Esa parte de cuidado del entorno es bastante desconocida.

Es muy duro para nosotros, los que conocemos y vivimos en el campo, cuando llegan sequías y no hay agua o comida. En nuestro tiempo libre vamos al monte poniendo nuestro esfuerzo y dinero, para que los animales tengan lo que necesitan. Mostrarlo en las redes es una manera de que las personas que no conocen este mundo tengan conciencia del esfuerzo que se hace para mantenerlo.

Hay un auge de cazadoras en las redes sociales.

La mujer cazadora ha estado siempre en este sector y gracias a las redes sociales se ha dado a conocer. Se suponía que esto de la caza era un mundo de hombres y nada mas lejos de la realidad. He conocido mujeres cazadoras por toda España. Pero lo que sí es cierto es que se necesitaba dar visibilidad a una mujer que esta muy integrada en este mundo, tanto empresarialmente como siendo cazadora, y en eso las redes han ayudado.

En los últimos años ha aumentado mucho el número de mujeres federadas. ¿Está de moda la caza?

Ha aumentado, pero no creo que sea por una moda. Creo que es más bien que nos hemos atrevido a salir del armario, por decirlo de alguna manera. La caza se empezó a mostrar en las redes sociales y son una ventana de exposición enorme. El mundo de la caza engancha muchísimo. Te hace vivir experiencias y conocer a personas maravillosas, así que no es de extrañar que cada vez se animen mas mujeres.

Usted representa también una línea de ropa y complementos para caza, es imagen de marca. Coquetería y monte no están reñidos.

Pasión Morena es como mi hijo, un proyecto muy bonito creado precisamente por la falta de ropa para mujer en este sector. Cuando empecé a cazar no encontraba ropa acorde a mis necesidades y era tema de conversación recurrente con todas las cazadoras. A mí me gusta sentirme bien con la ropa de campo, estar guapa además de muy cómoda. Yo pruebo a conciencia todos los artículos para saber si funcionan o no y cuando creo las colecciones jamás olvido la elegancia ni la comodidad.

"Repté 300 metros por un suelo de espino y piedra para cazar un ciervo con arco, pero escapó"

¿Cuál es su pieza más preciada? La que más ilusión le ha hecho cazar.

Para mí todo lo cazado tiene una historia detrás y lo no cazado también, por eso uno de los días más especiales, aun sin haber abatido un animal, fue un rececho que hice con un amigo y mi pareja a un ciervo con el arco. Más de 300 metros reptando por el suelo lleno de espinos y piedras, subiendo montaña arriba muy despacio para no hacer nada de ruido, con el corazón a mil porque sabía que estaban muy cerca. No pude abatirlo, pero la experiencia fue impresionante y es uno de los recuerdos más bonitos que tengo.

¿Hasta dónde la ha llevado su afición?

Esta afición te hace pasar de todo. Puedes subir horas y horas por el monte, por mucho cansancio e inclemencias del tiempo que te encuentres. El disfrute es pleno, por más que sufras siempre vuelves. No me ha llevado lejos de momento, aquí hay mucho que disfrutar y mi trabajo no me ha permitido salir fuera de España.

Un lugar o un trofeo pendiente.

Me quedan muchos lugares que visitar y sueños que cumplir. Sin dudarlo, uno de los que visitaré muy pronto es Sudáfrica.

¿Tiene sus propios perros?

Tengo una sabueso de Baviera. Es un perro de rastro de sangre que caza conmigo siempre, desde muy pequeña. Por suerte, Alma es muy lista y eso ha facilitado su aprendizaje muchísimo.

Conflicto constante

► Nazaret Jiménez Rey dedica mucho tiempo y espacio en su blog a justificar la caza y a repeler ataques de colectivos animalistas, que critican una afición que tiene como objetivo matar animales.

► Ella entiende que las críticas se deben a que "cada vez hay más desconexión e ignorancia sobre el mundo rural" y defiende que los cazadores ayudan a mantener el "equilibrio entre animales salvajes y ser humano para facilitar la convivencia, ya que compartimos espacios, como pueden ser carreteras o tierras de cultivo".

► Esta cazadora afirma que recibe "amenazas e insultos a diario", sobre todo a través de las redes sociales. "Me llegaron a decir que me violarían en manada y me darían una paliza para después tirarme en una cuneta y que muriera allí como un perro".